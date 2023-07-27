На 1,5-2 градуси вище за норму: чого чекати від погоди у серпні
Серпень в Україні буде так само спекотним, як і липень. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують середню місячну температуру на рівні +20 +25, у Карпатах +16 +18, а це на 1,5-2 градуси вище за норму.
Водночас дощів має бути менше, тобто в межах (80-100%) норми: місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах – до 90-112 мм.
Максимальна температура, яка фіксувалася у серпні за роки спостережень за погодою в Україні, становила +35,7 +39,8 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській і Чернігівській областях місцями було навіть +40 +42, а в гірських районах +30 +36, на високогірʼї Карпат +27 +28.
Водночас абсолютний мінімум температури для останнього місяця літа – це +1 +7, на узбережжі морів +8 +13.
Хоча бували навіть заморозки. Наприклад, у Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях фіксували місцями від 0 до -2 градусів.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська