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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На 1,5-2 градуси вище за норму: чого чекати від погоди у серпні

Погода у серпні 2023
Фото: Pixabay

Серпень в Україні буде так само спекотним, як і липень. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують середню місячну температуру на рівні +20 +25, у Карпатах +16 +18, а це на 1,5-2 градуси вище за норму.

Водночас дощів має бути менше, тобто в межах (80-100%) норми: місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах – до 90-112 мм.

Максимальна температура, яка фіксувалася у серпні за роки спостережень за погодою в Україні, становила +35,7 +39,8 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській і Чернігівській областях місцями було навіть +40 +42, а в гірських районах +30 +36, на високогірʼї Карпат +27 +28.

Водночас абсолютний мінімум температури для останнього місяця літа – це +1 +7, на узбережжі морів +8 +13.

Хоча бували навіть заморозки. Наприклад, у Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях фіксували місцями від 0 до -2 градусів.

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Джерело: Укргідрометцентр
літо, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Спека
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