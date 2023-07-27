Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 27 липня підтримав законопроєкти президента №9532 та №9533 про продовження воєнного стану та мобілізації.

Відповідно, продовження буде ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року, повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За словами Железняка, обидва рішення підтримали 17 членів оборонного комітету.

Нардепи кажуть, що Рада розгляне продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на найближчому засіданні. Для цього необхідно щонайменше 226 голосів.

Востаннє Верховна Рада ухвалювала закони про затвердження указів президента щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 18 серпня 2023 року.

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