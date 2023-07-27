Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)

Через російську агресію чимало українців були вимушені покинути свої оселі та переїхати у більш безпечні міста. Хтось поїхав за кордон, втім, багато людей вирішують все ж залишитися в Україні, але переїжджають у регіони, де немає активних бойових дій, і можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Факти ICTV детально розповідають, хто та як може отримати довідку переселенця.

Хто має право отримати статус ВПО? Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання з огляду на такі причини: Збройний конфлікт.

Тимчасова окупація.

Прояв насильства.

Порушення прав людини.

Природні або техногенні надзвичайні ситуації. На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 Про введення воєнного стану в Україні, жили в Києві чи 13 областях: Волинська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

м. Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Як отримати довідку? Заява подається внутрішньо переміщеною особою (зокрема й неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена, – через законного представника. Також можна подати заяву у додатку Дія.

Де писати заяву для отримання довідки? Отримати довідку переселенця можна онлайн або особисто: подати заявку через Дію;

особисто можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соціального захисту населення місцевої держадміністрації;

заповнити заяву, яка формується на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

Як отримати статус ВПО? Щоб отримати довідку, потрібно довести, що ви жили у населеному пункті, де почалися бойові дії. Увага! Довідка дійсна без позначки міграційної служби. Довідка безстрокова. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається. Оскільки для отримання довідки ВПО відмітка про реєстрацію в паспорті вже не потрібна, достатньо підтвердити проживання на території, з якої ви переміщуєтеся.

Які документи можуть довести ваше місце проживання? Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;

трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

рішення районного виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії;

відеозаписи тощо.

У якому разі не видають довідку? Немає підстави для внутрішнього переміщення.

Якщо надані відомості – фальшиві.

Заявник втратив документи, які посвідчують його особу. Увага! Причиною відмови може стати втрата документа, а не недоліки в ньому, тобто, якщо у паспорт не встигли вклеїти фото у 25 або 45 років, то це не причина вам відмовляти. Якщо у заявника відсутні докази про проживання на території, з якої він переміщається.

Коли докази не підтверджують факт проживання. Рішення про відмову у видаванні довідки – тільки письмове. Керівник уповноваженого органу підписує його, вказуючи причини відмови й порядок оскарження цього рішення.

Підстави для повторного отримання довідки. З’явилася нова причина переміщення.

Усунуто підстави для відмови.

Відмову у видаванні довідки оскаржено у суді.

Довідка втрачена або зіпсована.

Що треба додати до заяви? Документ, що посвідчує особу й підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ксерокопії.

Якщо офіційного свідоцтва про реєстрацію місця проживання немає – будь-які можливі докази, зазначені вище.

Коли довідка буде готова? Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається безоплатно в день подання заяви.

Якщо відсутня помітка про реєстрацію, тоді упродовж 15 робочих днів.

Довідка ВПО в Дії Також з 19 квітня 2022 можна оформити статус ВПО в додатку Дія.

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