Яка канцелярія знадобиться студенту на першому курсі: список необхідних речей

Навчання неможливо уявити без канцелярії, особливо студенту-першокурснику. Попри дистанційну форму, студент повинен мати всю необхідну канцелярію, яка допоможе у навчанні.

Факти ICTV підготували список канцелярії, яка знадобиться студенту першого курсу університету чи коледжу.

Канцелярія для першокурсників – список

Звичайні зошити на 46 ст. – їх можна використовувати для кожного предмета. Купуйте відразу 5-6 зошитів.

Блокнот-щоденник – тут буде зручно нотувати справи на день та домашні завдання від викладачів.

Коледж-блоки – дуже зручний формат для студента: листочки можна вилучати та вставляти в папку в будь-якому порядку.

Пенал, в якому буде зручно зберігати ручки й олівці.

Ручки – купуйте відразу 3-4 шт.

Різнокольорові маркери для виділення важливого тексту.

Олівці, коректор, точилка та гумка для стирання – важливі дрібнички під час навчання.

Папір для креслення знадобиться студентам технічних вишів.

Кілька папок для важливих рефератів та курсових.

Кольорові наліпки – для важливих нотаток та організації конспектів.

Закладки для книжок.

Необхідна професійна література.

Для студентів технічних та творчих спеціальностей перелік необхідної канцелярії буде інший.

Наприклад, майбутнім інженерам чи архітекторам потрібно буде купити всілякі шаблони для креслення, різні олівці, трикутник з транспортиром, спеціальні лінійки та інші корисні інструменти.

Радимо батькам не купувати багато канцтоварів, адже їх можна докупити у будь-який момент. Якщо першокурсник зрозуміє, що йому не вистачає певної канцелярії, зможе купити усе необхідне на свій розсуд.

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