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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Яка канцелярія знадобиться студенту на першому курсі: список необхідних речей

Канцелярія
Фото: Unsplash

Навчання неможливо уявити без канцелярії, особливо студенту-першокурснику. Попри дистанційну форму, студент повинен мати всю необхідну канцелярію, яка допоможе у навчанні.

Факти ICTV підготували список канцелярії, яка знадобиться студенту першого курсу університету чи коледжу.

Канцелярія для першокурсників – список

  • Звичайні зошити на 46 ст. – їх можна використовувати для кожного предмета. Купуйте відразу 5-6 зошитів.
  • Блокнот-щоденник – тут буде зручно нотувати справи на день та домашні завдання від викладачів.
  • Коледж-блоки – дуже зручний формат для студента: листочки можна вилучати та вставляти в папку в будь-якому порядку.
  • Пенал, в якому буде зручно зберігати ручки й олівці.
  • Ручки – купуйте відразу 3-4 шт.
  • Різнокольорові маркери для виділення важливого тексту.
  • Олівці, коректор, точилка та гумка для стирання – важливі дрібнички під час навчання.
  • Папір для креслення знадобиться студентам технічних вишів.
  • Кілька папок для важливих рефератів та курсових.
  • Кольорові наліпки – для важливих нотаток та організації конспектів.
  • Закладки для книжок.
  • Необхідна професійна література.

Для студентів технічних та творчих спеціальностей перелік необхідної канцелярії буде інший.

Наприклад, майбутнім інженерам чи архітекторам потрібно буде купити всілякі шаблони для креслення, різні олівці, трикутник з транспортиром, спеціальні лінійки та інші корисні інструменти.

Радимо батькам не купувати багато канцтоварів, адже їх можна докупити у будь-який момент. Якщо першокурсник зрозуміє, що йому не вистачає певної канцелярії, зможе купити усе необхідне на свій розсуд.

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