Частина переселенців залишиться без виплат: що зміниться для ВПО у серпні

З 1 серпня 2023 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестануть отримувати гроші від держави.

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які зараз отримують допомогу, з 1 серпня автоматично продовжать виплати ще на 6 місяців.

Допомогу виплачуватимуть для всіх ВПО, які проживають в Україні, у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, та для інших осіб – 2 тис. грн.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, з 1 серпня 2023 року виплати припиняються для осіб, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль;

фактично повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України.

З 1 вересня допомогу продовжать виплачувати лише тим громадянам, які потребують такої підтримки. Тим, хто зробив великі покупки, наприклад, автівку (не старше 5 років), виплати припинять. Це не стосується автомобілів, які придбали волонтери та передали підрозділам ЗСУ.

Також допомогу скасують тим, хто купив земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн або має на депозитному рахунку кошти загальною сумою понад 100 тис. грн.

Виплати не отримають і ті переселенці, які купили іноземну валюту чи банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн, а також ті, хто володіє житлом не у зоні активних бойових дій чи окупованих територій. І якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Кому з ВПО перепризначать допомогу:

якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищуватиме 8 372 грн;

якщо в сім’ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;

люди з інвалідністю;

люди, середньомісячний дохід яких не перевищує 6 279 грн;

люди, які отримують пенсію, яка не перевищує 6 279 грн;

люди, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

люди, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;

студенти денної або дуальної форми навчання, які не мають реєстрації в гуртожитках;

люди, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.

Джерело : Мінсоцполітики

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