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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Що потрібно купити першокласнику в школу 2023: список актуальних речей

Школа, навчання
Фото: Unsplash

Перший дзвоник – важлива подія в житті кожної дитини та її батьків.

Мама й тато повинні не лише підготувати дитину морально до школи, а й купити усе необхідне, аби першачок впевнено почувався під час навчання.

Факти ICTV підготували для вас список необхідних речей, які потрібно купити дитині в перший клас.

Що потрібно першокласнику в школу 2023: список актуальних речей

Світ активно розвивається, тому не дивно, що замість звичних зошитів та підручників у 2023 році батьки мають купувати дитині компʼютер чи особистий ноутбук. Особливо зараз, коли дітей будь-якої миті можуть відправити на дистанційне навчання.

Канцелярія

  • Зошити в лінійку і клітинку на кожен предмет.
  • Щоденник.
  • Особистий записник.
  • Обкладинки для підручників, зошитів і щоденника.
  • Пенал.
  • Ручки синього чи фіолетового кольору.
  • Звичайні олівці.
  • Гумка, стругачка та коректор
  • Креслярське приладдя (лінійка, транспортир, циркуль і т. д.).
  • Альбом для малювання, якщо цей предмет є у дитини. До нього додатково: акварельні фарби, пензлики, кольорові олівці, фломастери, склянка-непроливайка.
  • Пластилін і дошка для ліплення.
  • Папка для зошитів;
  • Навчальні посібники відповідно до віку.

Також першачкам знадобляться палички для рахування, віяла букв і цифр.

Школа - необхідні речі

Фото: Unsplash

Речі для організації простору

Якщо ваша дитина навчатиметься дистанційно, важливо організувати їй місце для навчання вдома. Для цього вам знадобиться:

  • Підставка для книг.
  • Підставка для ручок та олівців.
  • Настільний органайзер для зошитів та різних дрібничок.
  • Закладки для книг.
  • Розклад уроків, який можна повісити на стіну.
  • Карта світу – її можна повісити перед столом, аби дитина постійно бачила її.

Ґаджети

Важливо, аби у вашої дитини був свій ПК. Тому варто купити стаціонарний компʼютер, ноутбук чи планшет для навчання.

Якщо в дитини немає мобільного телефона, саме час це виправити. Так ви зможете постійно перебувати зі школярем на звʼязку та контролювати його пересування.

Смарт-годинник для дітей – теж важлива річ. По-перше, дитина буде знати, котра зараз година. По-друге, більшість сучасних годинників мають слот для SIM-карти, що дозволяє завжди залишатися з дитиною на зв’язку.  А встановивши спеціальний додаток, ви зможете контролювати місцеперебування свого чада.

Одяг та взуття

Якщо ваша дитина піде в перший клас на очне навчання, без форми не обійтись.

Для дівчаток – жакет, спідниця (штани) і біла блузка. Комплект можна доповнити сарафаном чи жилетом. Також варто купити осіннє взуття та куртку чи плащ.

Для хлопчиків – жакет, штани й біла святкова сорочка, а також дві-три повсякденних. Комплект можна доповнити жилетом. Хлопчикам зазвичай купують черевики темного кольору. Не варто купувати багато сорочок (одну-дві достатньо).

Також важливо купити спортивну форму. Зазвичай це:

  • спортивний костюм (кофта та штани);
  • 1-2 футболки (з коротким і довгим рукавом);
  • кросівки або кеди;
  • торбинка для форми.

Не забувайте про найважливіший предмет для першокласника – рюкзак чи ранець. Він має бути зручний, легкий та стильний, аби дитина з радістю носила його.

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перший дзвоник, Поради, Школа
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