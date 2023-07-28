Що треба купити дитині в дитсадок – список необхідних речей

Перший день в дитячому садочку – важлива подія як для дитини, так і для батьків. Підготовка до дитсадка має бути комплексною: батьки мають підготувати малюка емоційно та зібрати усі необхідні речі.

Що треба купити дитині в дитсадочок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які речі знадобляться дитині в садочку – список

Одяг та взуття

У дитячому садочку малюку знадобиться:

Змінний комплект одягу (штани, шорти, футболка, кофта). Дитина може спітніти після прогулянки, облитися чи забруднитися під час обіду, тому в шафці потрібно мати змінний комплект, щоб вихователька могла перевдягнути малюка.

Комплект одягу для перебування в групі. Коли дитина приходить в садочок, має перевдягнутися у зручніший одяг для занять та ігор. Речі варто підбирати під сезон: спідничка/шорти та футболка (влітку), зручні штани та кофта (взимку).

Змінний верхній одяг. Куртка чи вітровка мають зберігатися в шафці на випадок, якщо дитина забрудниться, впаде під час прогулянки чи обіллється.

Форма на фізкультуру. Зазвичай це шорти та футболка.

Якщо в садочку є басейн, потрібно купити купальник або плавки, шапочку, гумові капці, рушник.

Піжама на денний сон. Вона має бути з натуральних тканин, зручною та без ґудзиків, щоби дитина могла самостійно її вдягнути.

Головний убір на прогулянку: влітку – панамка, кепка, а в холодну пору року – шапка.

Додаткові колготки, трусики, шкарпетки та майки (вони зберігаються в шафці).

Кімнатне взуття. Це мають бути спеціальні капці на липучках або взагалі без застібок та без гумової підошви. Пам’ятайте, взуття не повинне спадати під час ходьби.

Чешки. На зарядку, гімнастику та різні дитячі свята вихователі вимагають, щоб діти були в чешках, бажано білого кольору.

Додаткові речі

Індивідуальна хустинка.

Гребінець для волосся.

Запасні гумки для волосся (для дівчаток).

Рушник для рук та обличчя.

Сухі та вологі серветки.

Пакет для брудної білизни на випадок непередбачених ситуацій.

Для зовсім маленьких діток може знадобитися слинявчик чи нагрудник, який надіватимуть під час обіду.

Деякі садочки просять батьків купувати індивідуальні чашки та постільну білизну для сну.

Ліки. Наприклад, якщо в малюка астма чи інше хронічне захворювання.

Туалетний папір.

Читайте: Чи приймуть дитину в садочок без необхідних щеплень

Канцтовари

Альбом для малювання.

Олівці для малювання.

Фарби (для кожного віку різні) та пензлики.

Стаканчик для води.

Розмальовки.

Фломастери.

Кольоровий та білий папір.

Білий та кольоровий картон.

Ножиці з тупими кінцями та зручною ручкою.

Канцелярський клей та пензлик для нього.

Зошити, ручки, рахункові палички.

Пластилін та килимок для нього.

– Зверніть увагу, що це лише орієнтовний перелік необхідних речей. Кожен садочок може надавати свій список. Це залежить від особливостей та методики кожного навчального закладу.

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