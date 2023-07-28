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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція

Дія
Фото: Unsplash

Для того, щоб підтвердити статус ВПО у 2023 році, потрібно мати відповідну довідку. Тепер її можна отримати через портал Дія, як і роздрукувати документ. Як роздрукувати довідку ВПО з Дії – читайте в матеріалі.

Як одержати довідку ВПО через Дію: покрокова інструкція

Довідку ВПО можна робити громадянам, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації або облозі. Для отримання довідки потрібно зайти в Дію та знайти розділ Послуги — Отримати статус ВПО — і подати заявку.

Які дані треба вказувати для довідки ВПО

  1. Вкажіть поточне місце перебування (потрібно підтвердити за допомогою геолокації).
  2. Дані дітей, що перебувають з вами (якщо вони є).
  3. Дані картки єПідтримки.
  4. Потреби на місці перебування. Наприклад, у медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо.
  5. Довідка має з’явитися через кілька днів у додатку Дія.

Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція

  1. Увійдіть в Дію.
  2. Надайте дозвіл на передання даних.
  3. Після цього ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, коли сертифікат згенерується.
  4. Його можна завантажити та роздрукувати через розділи Послуги та Отримані документи.
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На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

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