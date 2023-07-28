Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Для того, щоб підтвердити статус ВПО у 2023 році, потрібно мати відповідну довідку. Тепер її можна отримати через портал Дія, як і роздрукувати документ. Як роздрукувати довідку ВПО з Дії – читайте в матеріалі.
Як одержати довідку ВПО через Дію: покрокова інструкція
Довідку ВПО можна робити громадянам, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації або облозі. Для отримання довідки потрібно зайти в Дію та знайти розділ Послуги — Отримати статус ВПО — і подати заявку.
Які дані треба вказувати для довідки ВПО
- Вкажіть поточне місце перебування (потрібно підтвердити за допомогою геолокації).
- Дані дітей, що перебувають з вами (якщо вони є).
- Дані картки єПідтримки.
- Потреби на місці перебування. Наприклад, у медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо.
- Довідка має з’явитися через кілька днів у додатку Дія.
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
- Увійдіть в Дію.
- Надайте дозвіл на передання даних.
- Після цього ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, коли сертифікат згенерується.
- Його можна завантажити та роздрукувати через розділи Послуги та Отримані документи.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська