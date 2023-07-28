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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський ветував законопроєкт про виділення пів мільярда на музей Голодомору

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, ухвалений Верховною Радою, про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

У картці законопроєкту № 9437 на сайті Верховної Ради йдеться, що 27 липня президент повернув його з пропозиціями. Тепер парламент готується їх розглянути.

У супровідних документах до законопроєкту та пов’язаних із роботою над ним нині відсутній текст пропозицій президента.

Як відомо, 13 липня український парламент підтримав виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Ухвалення цього законопроєкту підтримали в цілому 312 народних депутатів під час пленарного засідання.

Напередодні Факти ICTV розповідали, що виконувачка обов’язків генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності.

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Володимир Зеленський, Голодомор, Музей
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