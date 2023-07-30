Є поступові, але впевнені просування: Маляр про контрнаступ Сил оборони України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи воїнів ЗСУ на східному та південному напрямках фронту. Місцями є поступові, однак впевнені просування українських захисників.

Схід України

На південному фланзі довкола Бахмута є певні просування Сил оборони України, проте на північному – тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили та засоби.

У самому Бахмуті тривають обстріли з обох сторін. Російські війська інтенсивно атакують місто з великокаліберних кулеметів, протитанкових керованих ракет та іншого озброєння, а також розгорнули систему спостереження.

На Куп‘янському та Лиманському напрямках армія РФ поводиться активно. Вона декілька разів намагалася сьогодні наступати на позиції ЗСУ, але ворог зазнав невдач та втрат.

На Авдіївському напрямку тривають бої, там РФ безуспішно намагається наступати, однак українські оборонці не залишають московським найманцям жодного шансу.

На Мар‘їнському напрямку російська армія збільшила штурмові дії із застосуванням техніки, зокрема, танків і БМП, але безуспішно. Там ЗСУ відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

Південь України

Сьогодні поступово, але впевнено Сили оборони України просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а на інших – тривають бої.

Маляр наголосила, що українські захисники роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Проте вона наголосила, що всі подробиці стануть відомими лише тоді, коли дозволить безпека операцій.

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