Регулярні пропуски пар: до яких наслідків це може призвести та як виправити ситуацію

Студентські роки – захопливий і дуже цікавий період в житті кожної людини. Це час для навчання, нових знайомств, пізнання себе, розвитку у тій сфері, яка подобається.

Вир нових емоцій захоплює настільки, що студенти починають пропускати пари: чи то через лінь, чи через інші важливіші справи.

Проте постійні пропуски можуть призвести до негативних наслідків. Чим загрожують пропуски пар і як виправити ситуацію, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Будь готовий до наслідків пропусків

Студенти вивчають обрану дисципліну за навчальним планом, відповідно, пропуск обумовлює невиконання цього плану.

Відповідальність за виконання навчального плану лягає на плечі не кафедри чи викладачів, а на самого студента.

Пропуски пар без поважних причин призведуть до недопуску студента до іспиту. Якщо не скласти іспит в кінці семестру, учня можуть відрахувати з навчального закладу.

Варто розуміти, що до іспитів допускаються студенти виключно за результатами навчання з накопиченими балами. Крім того, на кінець семестру учень не повинен мати незакритих пропусків.

В іншому разі це може загрожувати відрахуванням з вишу.

– До групи ризику стосовно відрахування потрапляють студенти, які пропускали 40-50% пар із конкретної дисципліни. Наприклад, якщо навчальним планом передбачено 200 год навчання (лекції та практичні), то з пропусками у 80-100 год можете мати проблеми.

Студенти, які навчаються на бюджеті, можуть втрати стипендію за пропуски. Стипендію учні отримують за рейтингом, який формують на підставі успішності студентів.

Відповідно, якщо бюджетник буде пропускати пари, не заробить достатню кількість балів і сповзе униз рейтингу, стипендію він не отримає.

Окрім цього, пропуски псують вашу репутацію у виші. Викладачі сприйматимуть вас несерйозно і надалі можуть занижувати оцінки.

Тому перед тим, як почати пропускати пари, подумайте, чи дійсно воно того варте!

Не варто забувати, що пропускати студент може з поважних причин. Наприклад:

Хвороба, але якщо у вас є довідка від лікаря.

Сімейні чи особисті проблеми у студента.

Відрядження за наказом університету.

Розпорядження декана про участь студента у заходах на факультеті.

Як виправити ситуацію з пропусками

Найкращий варіант – відпрацювання. Їхня мета – показати викладачу, що ви опрацювали тему, на якій вас не було.

Крім того, відпрацювання показують, що студент виконав навчальний план із дисципліни та може отримати допуск до іспиту.

Відпрацювання можуть бути різними. Тобто у кожного викладача свої вимоги. Один може попросити зробити реферат, інший – вивчити пропущену лекцію та розповісти.

Щоб закрити усі пропуски, потрібно підійти до кожного викладача й домовитися про відпрацювання (зазвичай викладачі виділяють кілька годин на тиждень для студентів-прогульників).

Потім необхідно ретельно підготуватися, прийти в назначений час і закрити пропуск.

Радимо не накопичувати пропуски, а закривати усе відразу. Адже виправити ситуацію за останні кілька тижнів буде дуже непросто.

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