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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як влаштувати дитину в дитячий садок без прописки і які для цього потрібні документи

Дитячий садок
Фото: Unsplash

Перед тим, як влаштувати дитину в дитячий садок, батькам необхідно не тільки потурбуватися про одяг для маляти і харчування, а й зібрати необхідні для цього документи. Наприклад, пройти з дитиною медкомісію, зробити копію свідоцтва про народження тощо. А як влаштувати дитину в дитячий садок без прописки – читайте в матеріалі.

Як влаштувати дитину в дитячий садок без прописки 2023

Відповідно до ст. 53 Конституції України та ст. 6 Закону України Про дошкільну освіту, базовими принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг і рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини.

Відповідно до закону, громадяни України – незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак – мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім’ї.

Як влаштувати дитину в дитячий садок без прописки на практиці

Відмова в прийнятті дитини у дитячий садок на підставі відсутності у дитини реєстрації місця проживання є незаконною. У населених пунктах, де діє електронна черга, записати дитину до садка можна у будь-якому районі міста, незалежно від прописки.

Однак на практиці керівники дитсадків інколи відмовляють батькам, чия дитина не зареєстрована на відповідній території.

Це незаконно. В Києві раніше змінювався порядок прийому. Тобто, передусім брали тих дітей, в яких була прописка. А потім – усіх тих, в кого її не було (якщо залишалися місця). Однак якщо вашу дитину не приймають без цього документа, в такому разі необхідно подати письмову заяву про прийом дитини до дошкільного закладу на ім’я його керівника.

Які документи потрібні для запису дитини в дитячий садок: перелік

У 2023 році для запису в дитсадок необхідна:

  • заява батьків дитини або осіб, які їх замінюють;
  • медична довідка та довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтво про народження.
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Дитячий садок, Поради, Прописка
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