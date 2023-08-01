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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Де в Україні купити вугілля недорого: список компаній

Де в Україні купити вугілля недорого: список компаній
Фото: Depositphotos

Вугілля доволі часто використовують для опалення будинку. Українцям саме час починати готуватися до зимових морозів, тому сьогодні питання запасу вугілля як ніколи актуальне.

Де в Україні купити недороге вугілля – дізнавалися Факти ICTV.

Укрресурс

Одна з великих компаній в Україні, яка займається виробництвом та продажем вугілля, а також марок вугілля подвійного призначення.

Якщо хочете запастись вугіллям надовго, Укрресурс допоможе в цьому. Компанія здійснює продаж сировини оптом, тому з нею співпрацюють промислові підприємства по всій Україні.

Укрресурс має сертифікати якості та великий автопарк необхідної техніки для доставки сировини.

Де в Україні купити вугілля недорого – список місць

АБУ

Розшифровується назва компанії як Альянс будівельників України. АБУ пропонує покупцям якісне Вугілля ДГ 13-100 антрацит горішок.

Доставка здійснюється по Києву та області в найкоротші терміни після замовлення. Тут можна придбати вугілля навалом або у мішках.

Вугілля має усі необхідні сертифікати якості. Номер телефону для замовлення – +38 (050) 398 14 02.

Де в Україні купити вугілля недорого – список місць

Baza-Drov

Це сучасна компанія, що займається продажем твердого палива. Тут ви зможете придбати різні типи вугілля для різноманітних потреб – для опалення, грилю, шашлику, котла дачі тощо.

Ще Baza-Drov пропонує покупцям дрова, брикети, пиломатеріали тощо.

Вугілля можна забрати самостійно або замовити доставку, яка здійснюється лише Києвом та в область.

Телефонуйте за номерами:

  • (050) 222-73-23;
  • (097) 222-73-23;
  • (093) 222-73-23.

Де в Україні купити вугілля недорого – список місць

Дрова Київ

Незважаючи на назву, компанія продає будь-яке паливо. Тут можна придбати дрова усіх порід та розмірів, а також паливні брикети, пелети, деревне вугілля тощо.

Доставка вугілля та іншої продукції здійснюється на всій території України.

Дрова Київ пропонує покупцям широкий вибір вугілля на будь-які потреби – антрацит,
вугілля марки ДГ, вугілля фасоване, деревне (з яблуні), вугілля твердих порід та багато чого іншого.

Номери телефону для замовлення вугілля:

  • (063)-301-71-86;
  • (067)-570-97-49.

ibud.ua

На сайті представлені різні види вугілля, які поділяються за типом та призначенням.

Компанія продає кам’яне вугілля та антрацит. Купити сировину ви можете відразу у мішках або в розсипну.

Вугілля

OLX

В Україні існує багато інтернет-майданчиків для продажу різноманітних товарів.  Вугілля не стало виключенням.

На сайті OLX можна знайти будь-які типи вугілля за різними цінами. Ціна коливається від 2 тис. грн до 20 тис. грн.

Єдиний мінус – продавці не мають загальної системи розрахунку обсягу вугілля. Деякі продають у тонах, а хтось – у мішках. 

Вугілля

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вугілля, Опалення, Опалення в Україні
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