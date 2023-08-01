Під час воєнного стану школярам потрібно мати власний тривожний рюкзак на випадок евакуації в укриття під час повітряної тривоги. Що має бути в тривожному рюкзаку в школу: список найнеобхідніших речей – читайте в матеріалі.

Що має бути в тривожному рюкзаку в школу: список

У Національній поліції пояснили, що має бути в рюкзаку школяра під час війни. Наприклад, рекомендують заздалегідь скласти такі речі:

пляшка води;

поживні батончики або снеки (можна купити злакові батончики чи сухофрукти);

записка із ПІБ дитини, контактні дані батьків (імена, телефони, адреси);

телефон та павербанк, зарядка;

індивідуальний набір ліків;

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка (щоби дитина швидше заспокоїлася в укритті).

Що не потрібно класти в тривожний рюкзак в школу

В органах пояснили, що наплічник школяра ліпше не перевантажувати. Адже всім іншим має забезпечити школа. Наприклад, не потрібно давати багато їжі, води, засобів гігієни, ковдри, ліхтарики, величезну аптечку тощо. Крім цього, вчитель має підготувати тривожну валізу для свого класу.

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