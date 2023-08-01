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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що входить в тривожний рюкзак у садочок: які речі знадобляться малечі

Діти
Фото: Unsplash

Екстрений наплічник – це базовий набір речей, які потрібно мати дитині для того, щоб вижити в екстремальній ситуації, повітряних тривогах під час війни. Що входить у тривожний рюкзак в садочок: які речі потрібно складати малюку – читайте в матеріалі.

Що входить у тривожний рюкзак в садочок, та чому ліпше складати саме наплічник, а не сумку

Укомплектовують все найнеобхідніше не в сумку, а саме в рюкзак, тому що наплічник зручніше носити. Дитині легше одягнути його на спину і піти до укриття.

Із сумкою це буде складніше, адже руки в такому разі не тільки будуть зайняті, а й утомлюватимуться набагато швидше.

Тривожний рюкзак для дитини має бути компактним, міцним і зручним. Важливо, щоб із ним за плечима вона могла самостійно пройти пішки певну відстань.

Що входить у тривожний рюкзак в садочок: список

Чіткого переліку того, що покласти у тривожний рюкзачок дошкільника, немає. Найчастіше перед записом у заклади дошкільної освіти самі садочки прописують батькам список того, що має бути в рюкзаку.

Найчастіше в перелік речей входять такі предмети:

  1. Заламінована записка від батьків, де є інформація про ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси).
  2. Свисток для сигналу.
  3. Їжа та напої. Наприклад, пляшка води, живильні батончики, снеки.
  4. Засоби особистої гігієни: дитячі вологі серветки, тверде мило, зубна щітка та паста, памперси (якщо дитина маленька).
  5. Одяг: змінні комплекти одягу – шкарпеток та колгот, білизни, тепла кофтинка (якщо холодно в укритті).
  6. Дитяча аптечка: лише індивідуальні ліки дитини.
  7. Для дозвілля – іграшка невеликого розміру, книжка або будь-яка інша улюблена річ.
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