Що входить в тривожний рюкзак у садочок: які речі знадобляться малечі

Екстрений наплічник – це базовий набір речей, які потрібно мати дитині для того, щоб вижити в екстремальній ситуації, повітряних тривогах під час війни. Що входить у тривожний рюкзак в садочок: які речі потрібно складати малюку – читайте в матеріалі.

Що входить у тривожний рюкзак в садочок, та чому ліпше складати саме наплічник, а не сумку

Укомплектовують все найнеобхідніше не в сумку, а саме в рюкзак, тому що наплічник зручніше носити. Дитині легше одягнути його на спину і піти до укриття.

Із сумкою це буде складніше, адже руки в такому разі не тільки будуть зайняті, а й утомлюватимуться набагато швидше.

Тривожний рюкзак для дитини має бути компактним, міцним і зручним. Важливо, щоб із ним за плечима вона могла самостійно пройти пішки певну відстань.

Що входить у тривожний рюкзак в садочок: список

Чіткого переліку того, що покласти у тривожний рюкзачок дошкільника, немає. Найчастіше перед записом у заклади дошкільної освіти самі садочки прописують батькам список того, що має бути в рюкзаку.

Найчастіше в перелік речей входять такі предмети:

Заламінована записка від батьків, де є інформація про ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси). Свисток для сигналу. Їжа та напої. Наприклад, пляшка води, живильні батончики, снеки. Засоби особистої гігієни: дитячі вологі серветки, тверде мило, зубна щітка та паста, памперси (якщо дитина маленька). Одяг: змінні комплекти одягу – шкарпеток та колгот, білизни, тепла кофтинка (якщо холодно в укритті). Дитяча аптечка: лише індивідуальні ліки дитини. Для дозвілля – іграшка невеликого розміру, книжка або будь-яка інша улюблена річ.

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