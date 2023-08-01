Що входить в тривожний рюкзак у садочок: які речі знадобляться малечі
Екстрений наплічник – це базовий набір речей, які потрібно мати дитині для того, щоб вижити в екстремальній ситуації, повітряних тривогах під час війни. Що входить у тривожний рюкзак в садочок: які речі потрібно складати малюку – читайте в матеріалі.
Що входить у тривожний рюкзак в садочок, та чому ліпше складати саме наплічник, а не сумку
Укомплектовують все найнеобхідніше не в сумку, а саме в рюкзак, тому що наплічник зручніше носити. Дитині легше одягнути його на спину і піти до укриття.
Із сумкою це буде складніше, адже руки в такому разі не тільки будуть зайняті, а й утомлюватимуться набагато швидше.
Тривожний рюкзак для дитини має бути компактним, міцним і зручним. Важливо, щоб із ним за плечима вона могла самостійно пройти пішки певну відстань.
Що входить у тривожний рюкзак в садочок: список
Чіткого переліку того, що покласти у тривожний рюкзачок дошкільника, немає. Найчастіше перед записом у заклади дошкільної освіти самі садочки прописують батькам список того, що має бути в рюкзаку.
Найчастіше в перелік речей входять такі предмети:
- Заламінована записка від батьків, де є інформація про ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси).
- Свисток для сигналу.
- Їжа та напої. Наприклад, пляшка води, живильні батончики, снеки.
- Засоби особистої гігієни: дитячі вологі серветки, тверде мило, зубна щітка та паста, памперси (якщо дитина маленька).
- Одяг: змінні комплекти одягу – шкарпеток та колгот, білизни, тепла кофтинка (якщо холодно в укритті).
- Дитяча аптечка: лише індивідуальні ліки дитини.
- Для дозвілля – іграшка невеликого розміру, книжка або будь-яка інша улюблена річ.
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька