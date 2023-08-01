Якщо відмовили у виплаті компенсації за смерть військового: що робити та як подати апеляцію

Через повномасштабну війну десятки українських військових щодня зазнають поранень і гинуть за свободу та незалежність нашої країни.

Водночас кожна родина загиблого українського військового має право на грошову компенсацію.

Проте за півтора року повномасштабної війни, військові та їхні сім’ї стикаються з великою кількістю бюрократичних перешкод для отримання виплат та грошової компенсації.

Що робити, якщо родині відмовили у компенсації за смерть військового – Факти ICTV запитали у консультанта благодійного фонду Ми поруч, юриста адвокатського об’єднання Юридична компанія АРЕС та експерта Гарячої лінії Асоціації працівників України з питань пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Євгенія Промського.

Чому затримують виплати компенсації за загиблого військового

За словами Промського, основна проблема в затримці одноразової виплати від держави – збір документів. Проблема полягає у тому, що більшість необхідних документів видає військова частина, де проходив службу загиблий військовий.

– Військові частини, в переважній більшості, теж є бойовими підрозділами. Тобто вони знаходяться в безпосередній зоні бойових дій або на прифронтовій території. Зазвичай ця процедура проходить так: особа, яка має право на грошову допомогу, звертається до військкомату, потім військкомат робить запит до військової частини або людина сама звертається до військової частини через Укрпошту. Але на це потрібний час, – каже юрист.

Потім починається етап очікування. Він може бути доволі довготривалим, оскільки одночасно відправити запит може не одна родина, а кілька. Відповідно, у військової частини збільшується обсяг роботи.

Крім того, військові частини мають інші завдання: починаючи від відпусток військовим, закінчуючи виплатами грошового забезпечення.

– Основна проблема під час оформлення виплат – документи. Часто це ще й суб’єктивний фактор. У військовій частині робота побудована по-своєму та не всі командири є порядними. Тобто є особи, які намагаються навмисно затягнути цей процес. Одна частина може відповісти умовно за два тижні, інша – за два місяці, – додає Промський.

Чому відмовляють у виплатах – розповсюджені причини

Зазвичай відмовити можуть у двох випадках:

Відсутність певних необхідних документів. Якщо на думку військкомату або комісії Міноборони, людина, що звертається, не має права на компенсацію.

Зазвичай другий варіант відбувається, коли жінка та чоловік проживали разом не в офіційному шлюбі. У такому випадку, потрібно доводити через суд, що ці люди були сім’єю, хоч офіційно шлюбу не укладали.

Що робити, якщо відмовили у компенсації за загиблого військового

Крок 1

Ви маєте отримати письмову відмову у виплаті компенсації. Якщо про це вас повідомили усно чи взагалі відмовили у прийнятті документів з формальних причин – тоді відмову оскаржити результативно не вийде.

– Навіть якщо у військкоматі вважають, що ви не маєте права на виплату або вам не вистачає певних документів, вони все одно зобов’язані прийняти вашу заяву, зареєструвати її та взяти до розгляду, а потім у письмовій формі повідомити про її задоволення чи відхилення, – каже юрист.

Крок 2

Тепер подаємо скаргу. Скарга на відмову у виплаті компенсації подається до обласного військкомату та Міністерства оборони. На це ви маєте 30 днів.

– Цю скаргу ви можете написати у довільній формі (як заява). До неї обов’язково додайте копію рішення про відмову у виплаті компенсації, копії вашої першочергової заяви про виплату компенсації та копії доданих до неї документів. За розгляд скарги адміністративний збір не сплачується, – каже Промський.

Крім того, оскаржити відмову у виплаті грошової компенсації ви можете через адміністративний суд. Тут строк подачі апеляції більший: ви маєте шість місяців з моменту отримання письмового рішення про відмову.

Позовна заява має відповідати вимогам статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України.

Крок 3

Подаємо позовну заяву. Зробити це можна через суд за зареєстрованим місцем проживання позивача або за юридичною адресою відповідача.

Позов можна подати особисто до канцелярії суду, надіслати його поштою або подати онлайн через систему Електронний суд.

– За подачу позовної заяви ви маєте сплатити судовий збір. Однак, якщо ви або ваші родичі маєте інвалідність І-II групи, низький дохід або з інших поважних причин не може сплатити збір, суд за вашим клопотанням звільнить вас від його сплати, – зазначає експерт.

У разі задоволення позову в суді ви маєте отримати його рішення з відміткою про набрання законної сили та виконавчий лист. Це рішення потрібно надіслати відповідачу для добровільного виконання.

Якщо відповідач відмовляється виконувати рішення суду, потрібно надіслати виконавчий лист до відділу Державної виконавчої служби, повноваження якого поширюються на юридичну адресу відповідача.

Після цього вам мають виплатити грошову компенсацію за загиблого воїна.

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