Щорічна основна чи за сімейними обставинами: як військовим скласти рапорт на відпустку

Рапорт – документ, завдяки якому військовий може переводитись до іншої частини, брати відпустки, отримувати грошові компенсації тощо.

Іншими словами, якщо військовослужбовцям щось знадобиться від свого командування, їм потрібно скласти рапорт.

Як написати рапорт на щорічну основну відпустку або відпуску за сімейними обставинами – дізнавалися Факти ICTV.

Відпустки військовослужбовцям 2023 – термін

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей встановлено терміни відпусток.

– Щорічна основна на період воєнного стану може тривати не більше 30 діб. А відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення може тривати не більше 10 календарних днів. Кожна відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець, – каже Кравець.

У законі також прописані підстави для надання відпустки військовим за сімейними обставинами.

Щоб отримати відпустку, військовий повинен:

написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини;

додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Наприклад, свідоцтво про народження чи смерть, медична довідка тощо (документи додаються у випадку оформлення відпустки за сімейними обставинами).

Як написати рапорт на відпустку 2023

У військовому рапорті на щорічну основну відпустку чи за сімейними обставинами, військовослужбовець обовʼязково має вказати:

ПІБ командира військової частини. Своє звання та ПІБ. На скільки днів військовий хоче взяти відпустку. Прописати, які документи додаються до рапорту (документи, що підтверджують необхідність надання відпустки за сімейними обставинами). Де будете проводити відпустку (написати адресу). Свій номер телефону. Поставити дату та підпис.

Ось як це має виглядати:

Експерти зазначають, що єдиних та точно визначених вимог до написання рапорту в законодавстві немає. Проте, щоб рапорт прийняли та вас відпустили у відпустку:

У шапці документа обовʼязково вкажіть прізвище, імʼя, по батькові керівника військової частини. Далі вкажіть назву документа – Рапорт. В основній частині обовʼязково зазначте своє ПІБ, звання та кількість днів відпустки. Не зайвим буде вказати яку відпусту ви оформлюєте – щорічну основну чи за сімейними обставинами. Якщо у вас відпустка за сімейними обставинами, напишіть перелік документів, які додаються до рапорту. Наприкінці вкажіть свій номер телефону та адресу, де будете проводити відпустку. Поставте підпис та дату.

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