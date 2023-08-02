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Суспільство
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Україні з серпня змінено періоди виплат ВПО: коли надійдуть гроші

В Україні з серпня змінено періоди виплат ВПО: коли надійдуть гроші
Фото: Pixabay

У Мінреінтеграції повідомили про зміну періоду виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

– Згідно з Постановою КМУ від 11 липня 2023 року №709, яку розробило Мінсоцполітики, змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, у серпні й надалі буде два виплатних періоди допомоги ВПО – до 15 і 28 числа.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

– Якщо маєте питання щодо таких виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39, – додають у відомстві.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2023 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестануть отримувати гроші від держави. Факти ICTV писали, про які категорії ВПО йдеться.

виплати, ВПО, Переселенці, Соціальні виплати
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