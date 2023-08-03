Реєстрація шлюбу 2023: як подати заяву та які документи знадобляться

Весілля – важлива та радісна подія в житті кожної людини. Закоханим хочеться якнайшвидше вирішити питання з реєстрацією шлюбу та поринути у спільне сімейне життя.

Як зареєструвати шлюб в Україні у 2023 році та які документи знадобляться – дізнавалися Факти ICTV.

Як зареєструвати шлюб

Аби це зробити, потрібно подати відповідну заяву до одного з відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

При поданні заяви жінка та чоловік маю пред’явити паспорти. На період воєнного стану шлюб можна зареєструвати в той самий день, подавши заяву до будь-якого відділу РАЦС.

В умовах воєнного стану шлюб може бути укладений із військовослужбовцем, поліцейським чи працюючим в закладі охорони здоров’я без його присутності.

Як подати заяву через Дію

Подати заяву до РАЦСу можна онлайн через портал Дія. Весь процес триває менш як 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші 18 років, які мають електронний підпис.

Щоб подати заяву про шлюб у Дії, потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ Сім’я. Обрати послугу Заява про шлюб. Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги. Сплатити адміністративний збір. Підписати заяву електронним підписом. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

І готово, заяву про шлюб подано! Обраний вами ДРАЦС надішле результат розгляду заяви та деталі щодо церемонії на ваш мейл.

Скільки коштує зареєструвати шлюб у 2023 році

Сума, яку треба сплатити за подачу заяви, становить від 0,85 грн до 1649,85 грн. Це залежить від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу.

Необхідні документи

Аби зареєструвати шлюб потрібно надати:

заяву про реєстрацію шлюбу (в умовах воєнного стану заява від військовослужбовця, поліцейського, працівника закладу охорони здоров’я про реєстрацію шлюбу без усіх інших документів може подаватися безпосередньо його командиру (керівнику);

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо це не перший шлюб);

документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку);

паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства та посвідка на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

рішення суду про надання права на шлюб (якщо особам 16-17 років);

документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Реєстрація шлюбу в умовах війни

Як вже зазначалося вище, реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, поліцейським чи працює в закладі охорони здоров’я може проводитися без особистої присутності нареченого або нареченої.

У такому випадку заява нареченого або нареченої подається командиру, який засвідчує справжність підпису на заяві та забезпечує його передання до РАЦС.

Заява про державну реєстрацію шлюбу має містити інформацію про обох партнерів: ПІП, дату народження, громадянство.

Факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складається командиром військовослужбовця, та скріплюється печаткою органу або військового формування.

До речі, в умовах війни, шлюб може укладатися без присутності обох партнерів за допомогою відеозв’язку.

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