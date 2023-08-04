Вступ до вишу 2023: що робити, якщо не встиг подати заяву

Подати заяви на вступ до вишу через електронний кабінет вступника можна було з 19 по 31 липня 2023 року. Цьогоріч абітурієнти могли подати до 20 заяв за всіма формами навчання.

Наразі така можливість відсутня. Що робити вступникам, які не встигли подати заяви на вступ у 2023 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Не встиг подати заяву на вступ 2023: що робити

31 липня о 18:00 завершилось приймання заяв до ЗВО на бюджет та контракт для вступу на бакалавра, молодшого бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань.

Після цього заклади вищої освіти зазвичай проводять додаткові набори, але лише на контракт.

– Ті абітурієнти, які не встигли подати заяви на вступ до вишу у 2023 році, повинні звернутися до закладу освіти та зʼясувати, чи проводиться там донабір. Якщо заклад проводить додатковий набір, ви можете подати заяву на вступ через електронний кабінет вступника.

Зверніть увагу, що вступити за додатковим набором можна лише на контракт! На бюджет до вишу ви вже ніяк не зможете вступити у цьому році.

Якщо вам підходить лише бюджетна форма навчання, вступити можна в заклади фахової передвищої освіти (приймають заявки до 9 серпня 18:00) або в заклади професійної (професійно-технічної) освіти до 31 серпня 2023 року.

Що відбувається після завершення приймання заяв

Включно до 5 серпня відбудеться автоматичний розподіл бюджетних місць за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення. Вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет: у такому разі навпроти заяви статус зміниться на Рекомендовано (бюджет).

До 18:00 8 серпня вступники, що отримали рекомендації на бюджет, мають підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування.

3 9 серпня почнеться надання рекомендацій на контракт. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв.

До 10 серпня має завершитися зарахування на бюджет, а до 30 серпня – на контракт.

Джерело: Державне підприємство Інформресурс

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