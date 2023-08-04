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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Виплати до Дня Незалежності 2023: хто отримає та розмір

Виплати до Дня Незалежності 2023: хто отримає та розмір
Фото: Pixabay

Українські ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності.

Факти ICTV дізнавалися, що передбачає грошова виплата до Дня Незалежності та хто саме з українців може її отримати.

Хто отримає виплату до Дня Незалежності та яку суму

У пресслужбі Мінсоцполітики Фактам ICTV повідомили, що 21 липня 2023 року Кабмін ухвалив постанову Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Згідно з постановою, до Дня Незалежності України держава виплатить разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначились, боронячи нашу країну.

Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірі від 450 грн до 3 100 грн. Розмір виплати визначений окремо для кожної категорії громадян:

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин отримають: I групи ‒ 3 100 грн; II групи ‒ 2 900 грн; III групи ‒ 2 700 грн.
  • Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях ‒ 1 000 грн.
  • Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною –  3 100 грн.
  • Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 ст. 10 закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн.
  • Члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України – 1 000 грн.
  • Учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:

  • I групи – 3 100 грн.
  • II групи –  2 900 грн.
  • III групи – 2 700 грн.
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гроші, гривні, виплати

виплати, День Незалежності
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