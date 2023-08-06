РФ вивела в Чорне море ще один ракетоносій з загальним залпом 16 Калібрів

Російська Федерація вивела в Чорне море другий ракетоносій. Наразі загальна кількість Калібрів, готових до пуску для атак на території України, збільшилася до 16 ракет.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. За даними ОК, до малого ракетного корабля в Чорному морі додався споряджений фрегат.

Українські військові попереджають, що загальна кількість ракет, що може бути застосована, зросла до 16 Калібрів.

В ОК Південь закликають людей бути пильними, не нехтувати заходами безпеки, до закінчення тривоги не залишати укриттів.

Джерело: ОК Південь

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