Заводять гастролерів і не випускають жителів: Федоров про підготовку РФ до “виборів” у Мелітополі

Російські війська завозять до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області гастролерів з території РФ, а також не випускають місцевих жителів із захопленого Кремлем міста. Там планують провести псевдовибори за допомогою московської “масовки”.

Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, торішній досвід псевдореферендуму показав, що жителі ігнорують псевдодемократію, яку влаштовують окупанти. Через це Росія вимушена залучати масовку з глибинки держави-агресора.

Мер Мелітополя зазначив, що російські війська маніпулюють можливостями виїзду з тимчасово окупованих територій України. Наразі частішають випадки, коли людей не випускають на виїзді з міста.

Зокрема, два тижні тому росіяни закрили один із найшвидших шляхів, за допомогою яких евакуювалися люди. Йдеться про рух через контрольно-пропускний пункт Колотилівка – Покровка. А Василівку взагалі закрили сім місяців тому.

За словами Федорова, тепер евакуація з Мелітополя через тимчасово окупований Крим за кордон стала схожою на лотерею. Росіяни пропускають одних людей на КПП, а інших розвертають назад, навіть власників російських паспортів.

Очільник міста запевняє, що необхідно якомога швидше виїжджати з окупованого Мелітополя Запорізької області. За його словами, це можна зробити безкоштовно після подання відповідної заяви.

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