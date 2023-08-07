Чи можна зареєструватись на єДопомога у 2023 році: все про виплати та реєстрацію
Мільйони українців досі не повернулися додому і продовжують потребувати допомоги. У 2022 році багато організацій та фондів надавали грошову та гуманітарну допомогу для вимушених переселенців та найбільш незахищених верств населення. Однак чи можна зареєструватись на єДопомога у 2023 році – читайте в матеріалі.
Чи можна зареєструватись на єДопомога у 2023 році
На сайті єДопомога вказано, що перший етап прийому заявок вже завершений, а реєстрація – недоступна.
– Наразі громадянами України подано понад 10 млн заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передання за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати, – вказано на сайті.
У Міністерстві також зазначили, що після підтвердження готовності фінансової підтримки з боку міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено.