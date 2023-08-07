Чи можна зареєструватись на єДопомога у 2023 році: все про виплати та реєстрацію

Мільйони українців досі не повернулися додому і продовжують потребувати допомоги. У 2022 році багато організацій та фондів надавали грошову та гуманітарну допомогу для вимушених переселенців та найбільш незахищених верств населення. Однак чи можна зареєструватись на єДопомога у 2023 році – читайте в матеріалі.

Чи можна зареєструватись на єДопомога у 2023 році

На сайті єДопомога вказано, що перший етап прийому заявок вже завершений, а реєстрація – недоступна.

– Наразі громадянами України подано понад 10 млн заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передання за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати, – вказано на сайті.

У Міністерстві також зазначили, що після підтвердження готовності фінансової підтримки з боку міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено.

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