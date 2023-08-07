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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вважатимемо, що меч трофейний: на Батьківщині-матері знайшли ще один радянський символ

монумент Батьківщина мати
Фото: Факти ICTV

На щиті монумента Батьківщина-мати у Києві 6 серпня встановили український тризуб замість демонтованого раніше радянського герба. Також монумент хочуть перейменувати на Україна-мати.

Але на монументі залишається ще один радянський символ – зірка. На це звернули увагу у соціальних мережах.

На монументі Батьківщина-мати виявили ще один радянський символ

Фото: Максиміліан Ільченко

Користувач Facebook Михайло Носалик у мережі пожартував, що “з метою економії бюджетних коштів будемо вважати, що меч трофейний”.

Український історик і політолог Олександр Палій запропонував своїм підписникам опитування щодо того, що робити із зірками на мечі монумента.

Він пропонує стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто європейської цивілізації, яку, відповідно, захищає Україна, або ж декомунізувати і здерти геть.

У мене самого остаточної відповіді на це питання немає, вона лише формується. Цікаво дізнатися вашу думку, – зауважив Палій.

6 серпня на монумент Батьківщина-мати підняли тризуб. Остаточні роботи мають завершити до 24 серпня.

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Фото: Максиміліан Ільченко

Батьківщина, Київ, Пам'ятник
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