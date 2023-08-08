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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога 2023 – інструкція

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога 2023 – інструкція
Фото: Depositphotos

З кінця травня 2022 року українці мали змогу залишати заявки на допомогу від міжнародних організацій через соціальну платформу єДопомога.

Як перевірити статус своєї заявки на платформі єДопомога 2023 – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Допомога від міжнародних організацій

Щоб подати заявку на отримання грошових виплат онлайн через єДопомогу, потрібно було заповнити персональні дані та вказати IBAN (міжнародний номер банківського рахунку). Зараз подавати заявки вже не можна.

Дані, які вказували під час заповнення, верифікуються на основі даних з українських державних реєстрів.

Вже верифіковані заявки передаються міжнародним організаціям, які ухвалюють рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Якщо свої дані ви надіслали, проте виплат ще не отримали, через єДопомогу можна перевірити статус заявки.

Як перевірити статус заявки

  • Перейдіть на платформу єДопомога та оберіть категорію Виплати від міжнародних організацій.

Є допомога статус заявки перевірити онлайн (інструкція)

  • Тепер знайдіть та натисніть кнопку Перевірити статус заявки.

Є допомога статус заявки перевірити онлайн (інструкція)

  • Вкажіть необхідні дані – РНОКПП (ІПН), тип документа та його номер.

Є допомога статус заявки перевірити онлайн (інструкція)

  • Перед вами з’явиться статус заявки.

Є допомога статус заявки перевірити онлайн (інструкція)

Якщо на екрані ви побачили Заявка не знайдена – отже, ви не надсилали дані через єДопомогу.

Статус Заяву прийнято – означає, що ваша заява міститься в переліку заяв, які успішно надійшли до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики.

Коли одна з міжнародних організацій звернеться щодо виплати вашій категорії громадян, ваші дані будуть передані їй.

Якщо ви побачите статуси Виплата членам вашої сім’ї вже відбулась від Всесвітня продовольча програма ООН та Виплата членам вашої сім’ї вже відбулась від Товариство Червоного Хреста України – це означає, що хтось із членів вашої родини, яких ви вказали у заявці, вже отримав виплату.

Статуси Інша Заявка члена вашої сім’ї знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародної організації RED ROSE CDS LIMITED або Інша Заявка члена вашої сім’ї знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародної організації Управління верховного комісара ООН у справах біженців – означають, що ваші дані вже є в реєстрах на допомогу від міжнародних організацій.

Ваша заявка в процесі верифікації – тобто заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики та наразі відбувається перевірка поданих даних.

Ваша заявка успішно верифікована – ваші дані перевірили та підтвердили.

Якщо ви побачите Ваша заявка не пройшла верифікацію – вказані вами статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики.

У такому випадку зверніться до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після цього ви зможете повторно подати заявку.

Ваша заявка містить помилки – під час заповнення ви допустилися помилок. Вам потрібно перевірити заявку та відправити повторно.

Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій – ваша заявка успішно пройшла усі етапи верифікації та буде передана міжнародним організаціям.

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