Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Суспільство Партнерський матеріал
Партнерський матеріал
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Захищено: Елегантність та зручність натяжних стель від Ард Декор

Натяжні стелі

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Поради
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що таке довідка ОК-5: для чого потрібна та як отримати
Робота, навчання, комп
Як збирати гроші на ЗСУ: чи потрібно сплачувати податки та відкривати окремий рахунок
Прапор України
Добровільна мобілізація до лав ЗСУ: як строковику написати рапорт 2023
Українські військові, навчання, зброя, війна в Україні, армія
Як фрилансеру відкрити ФОП у 2023 році: пояснення від бухгалтера
Документи, робота, договір, контракт, ФОП, податки
Якщо відмовили у виплаті компенсації за смерть військового: що робити та як подати апеляцію
Герой України
Відео
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.08.2023)
Захищено: Елегантність та зручність натяжних стель від Ард Декор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (09.08.2023)
Захищено: Елегантність та зручність натяжних стель від Ард Декор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (09.08.2023)
Захищено: Елегантність та зручність натяжних стель від Ард Декор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (09.08.2023)
Захищено: Елегантність та зручність натяжних стель від Ард Декор
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь