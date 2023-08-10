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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Не лише підгузки й одяг! Які речі входять до бебі-боксу 2023 та як його отримати

Новонароджений, малюк, дитина, народження
Фото: Unsplash

В Україні передбачена допомога для новоспечених батьків та їхніх новонароджених малюків.

У 2023 році батьки можуть отримати натуральну допомогу у вигляді бебі-боксу або ж відмовитись від нього та оформити грошову компенсацію.

Що входить до бебі-боксу та як його отримати новоспеченим батькам у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.

Бебі-бокс 2023: які дитячі товари до нього входять

Найчастіше Пакунок малюка видають батькам в пологовому будинку після появи дитини на світ або під час виписки.

У великій коробці батьки знайдуть необхідні дитячі речі, які дуже знадобляться після народження: підгузки, вологі серветки, пелюшки, одяг, теплий комбінезон, градусники, ножиці та гребінець, ковдру, матрац і рушник, засоби для купання та догляду за шкірою, іграшки.

Якщо в пологовому відсутній Пакунок малюка або дитина народилася за межами України чи на тимчасово окупованій території, то отримати бебі-бокс можна у відповідних структурних підрозділах з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування батьків.

У разі неотримання бебі-боксу в пологовому батьки мають подати заяву на його отримання не пізніше ніж через 30 днів з дня народження дитини, а у разі народження малюка поза межами закладу охорони здоров’я – протягом року з дня народження.

Щоб отримати бебі-бокс, потрібно подати:

  • заяву за формою, яку затвердило Мінсоцполітики;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію паспорта;
  • документ, що підтверджує народження дитини (у разі народження поза пологовим будинком);
  • довідку про відсутність Пакунка малюка в пологовому будинку.

Як отримати грошову компенсацію за бебі-бокс 2023

Якщо батьки відмовляються від Пакунка малюка, то можуть отримати грошову компенсацію. У 2023 році її розмір – 6816 грн.

Для отримання компенсації за бебі-бокс потрібно відкрити спеціальний рахунок в Приватбанку, куди й надійдуть гроші. Крім цього, батьки мають подати документи до місцевого управління соцзахисту:

  • заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • довідку про місце проживання, посвідчення біженця або довідку про звернення по захист до України (для іноземців);
  • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
  • довідку про опіку дитини (за наявності);
  • довідку з пологового будинку про неотримання Пакунка малюка;
  • документ, що підтверджує народження дитини поза пологовим будинком (за наявності).
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Не лише підгузки й одяг! Які речі входять до бебі-боксу 2023 та як його отримати

малюки, новонароджені, Пакет малюка
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