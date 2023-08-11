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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українська військова заявила про домагання в армії: в Міноборони відреагували

Українська військова заявила про домагання в армії: в Міноборони відреагували
Фото: Depositphotos

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пообіцяла допомогти у розслідуванні справ щодо жінок, які піддаються сексуальним домаганням з боку командирів чи інших посадовців у ЗСУ.

За даними The Guardian, нещодавно з’явилася інформація, що жінкам у ЗСУ погрожували відправленням до психіатричних відділень. Одна з дівчат розповіла, що командир бойового підрозділу наказав жінкам-підлеглим займатися з ним сексом або погрожував тим, що їхніх чоловіків відправлять на передові лінії фронту.

Відповідні звинувачення висунула минулого тижня сержант взводу, 27-річна Надія Харан, яка розповіла The Guardian, що була змушена просити про переведення її з попереднього підрозділу. Дівчина почала розмову зі старшими офіцерами, але їй сказали замовкнути, стверджує вона.

– Я залишила (свою бригаду, – Ред.), тому що на високому рівні була одна людина, яка переслідувала жінок, і я знаю цих жінок. Деякі з них мої підлеглі, за яких я відповідаю. Їх переслідувала та сама людина, яка, по суті, сказала їм, що якщо вони відмовляться від сексу з ним, він відправить їхніх чоловіків, які також були в бригаді, на смерть. Мені сказали заткнутися, – наголосила дівчина.

У виданні The Guardian зазначають, що Маляр заявила, що зустрінеться з Харан і захистить будь-яких жінок-військовослужбовиць, які нададуть відповідні свідчення.

– Я кажу всім жінкам у Збройних силах, щоб вони написали заяву. Я звернуся в поліцію і приведу поліцію за руку, щоб розслідувати це. Дайте всю інформацію, я особисто звернуся до поліції. Ці речі є неприйнятними, не можна так поводитися з жінкою. Я буду їх захищати, – зазначила заступниця міністра оборони Маляр.

Харан сказала журналістам The Guardian, що була б рада поговорити про звинувачення. В армії працюють близько 60 тис. жінок, 42 тис. з яких – солдати. З них 5 тис. воюють на передовій.

Факти ICTV написали Надії Харан з проханням надати коментар, підтвердити або спростувати оприлюднену іноземним виданням інформацію.

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Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Ганна Маляр, Жінка-солдат, ЗСУ, Українська армія
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