В Одесі дозволили купатися в морі: перелік пляжів та обмежень

В Одесі відсьогодні офіційно дозволили купатися в морі. Місцева влада вже визначила для цього низку пляжів.

Про таке рішення повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він підписав спільний із місцевим військовим командуванням наказ про доступ людей до моря.

Визначено перші пляжі, на яких уже можна купатися. Там можна перебувати з 08:00 до 20:00:

пляж Калетон;

Інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 Фонтану);

пляж Ікра;

пляж Чайка;

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Список розширюватимуть після перевірок пляжних зон.

Умови відпочинку на пляжах Одеси

Перебування людей на пляжах заборонено:

під час повітряної тривоги (поруч є укриття, місця їхнього розташування мають бути вказані на інформаційному табло пляжів);

у разі виявлення підозрілих предметів;

під час шторму в Чорному морі від 2-х балів;

на берегових спорудах – пірсах, траверсах, хвилеломах;

поза межами зон для купання.

На відкритих зонах для купання мають обов’язково бути рятувальний човен і захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів.

За потреби мають бути організовані обстеження підводної та надводної акваторії Чорного моря водолазною службою.

Передбачено щоденне прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.

Вихід до акваторії Чорного моря заборонений для усіх плавзасобів, окрім рятувальних служб.

Як відомо, пляжний сезон в Одесі планували відкрити ще в червні, однак після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС це стало неможливо. До узбережжя Одещини приносило ворожі міни, побутове сміття, уламки будинків, тіла тварин.

Нещодавно на Одещині продовжили роботу кафе та ресторанів до 23:00, але за умови відсутності дискотек.

Фото: Одеська міська рада

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