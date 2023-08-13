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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

карта повітряних тривог онлайн

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару, а де ситуація спокійна. Факти ICTV зібрали для вас усі доступні онлайн-карти повітряних тривог в Україні.

Офіційна мапа повітряних тривог України

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Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

Карта – Повітряна тривога

На карті можна подивитися не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. Можна перейти на темний або світлий режим.

Умовні позначення:

  • Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги.
  • Зеленим кольором – хімічна небезпека.
  • Світло-рожевим – повітряна тривога у місті.
  • Темніший рожевий – тривога у громаді.
  • Темно-рожевий – повітряна тривога в районі.
  • Червоний – тривога в області.

Також від розробників цієї онлайн-карти повітряних тривог доступний застосунок для Android та iOS, і Harmony OS. Цей додаток сповіщає про повітряну тривогу в тому регіоні, який ви оберете в налаштуваннях.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. Ця карта працює за інформацією з каналу Повітряна тривога в Telegram.

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги в кожному регіоні.

Умовні позначення:

  • Червоний – повітряна тривога.
  • Сірий (чи чорний) – немає тривоги.
  • Білий (чи світло-сірий) – немає інформації.

Мапа сирен України

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Умовні позначення:

  • Помаранчевий – повітряна тривога.
  • Зелений – немає тривоги.
  • Сірий – немає інформації.

Карта повітряних тривог kopiyka.org

Це альтернативна незалежна карта, призначена для онлайн-перегляду тривоги в Україні.

Умовні позначення: 

  • Сірий – немає тривоги.
  • Червоний – повітряна тривога.
  • Білий – немає інформації.

На сервісі також можна увімкнути звукове сповіщення на конкретну область.

Полегшена версія карти https://kopiyka.org/s.

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже рік, це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій різні, проте в наш час це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги лунає як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.

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