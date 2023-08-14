Допомога від організації Карітас: кому надають, що передбачає та де отримати

Мережа Карітас допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.

Карітас Інтернаціоналіс є членом Конференції міжнародної католицької організації Папської ради Cor unum, яка має консультативний статус в ЮНЕСКО та інших організаціях ООН, Ради Європи та Організації африканської єдності.

Карітас України входить до однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій в Європі та світі.

Де та як отримати допомогу від Карітасу, читайте в нашому матеріалі.

Яка допомога передбачена та як її отримати

Всі місцеві організації Карітасу, крім тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, працюють та надають допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям з вразливих категорій.

Організації Карітас працюють майже в кожному місті України. Щоб отримати необхідну допомогу, потрібно звернутися до одного з центрів Карітасу або зателефонувати за контактним телефоном.

Карітас у Києві здійснює психосоціальний та юридичний супровід ВПО та людей з вразливих категорій населення. Тобто ви можете отримати консультації (послуги) юриста, дитячого та дорослого психолога, кризового консультанта та кейс-менеджера.

Крім цього, у Карітас Київ за потреби можна взяти в оренду якісні протипролежневі матраци/подушки для крісел колісних, ходунки, милиці та крісла колісні.

Контактна інформація: +38 098 189 35 15.

Карітас Чернігів надає гуманітарну допомогу (продуктові та гігієнічні набори, підгузки, дитяче харчування). На базі фонду діє Простір, дружній до дитини, де малеча відвідує пізнавальні, творчі та розважальні майстеркласи. Також працює соціальний гардероб, де кожен може підібрати собі необхідний одяг та взуття.

Контактна інформація: +380 96 094 32 35

Карітас у Львові допомагає ВПО: надає гуманітарну допомогу (продукти, засоби гігієни, одяг та взуття), безплатні юридичні консультації, емоційну підтримку та психологічну допомогу, кризову консультаційну допомогу, соціальний супровід.

Контактна інформація: +380 66 606 54 50.

Карітас Бердичів підтримує ВПО, які опинились в складних життєвих обставинах. Фонд надає психологічну допомогу дорослим та дітям, гуманітарну допомогу, роздає гарячі обіди та питну воду. Працює юрист та діє Простір, дружній до дитини. Також діє Соціальний гардероб, де кожен, хто потребує, може обрати необхідні речі та взуття.

Контактна інформація: +38 067 270 65 56

У Бориславі організація допомагає з поселенням, надає допомогу гігієнічними наборами, дитячим харчуванням, підгузками для дітей та дорослих, постільною білизною, дитячими іграшками, одягом та взуттям для дітей та дорослих.

Номер телефону: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46

У Тернополі Карітас надає тимчасовий притулок та харчування, гігієнічні набори, одяг та взуття, постільну білизну та рушники.

За потреби, надаються в користування дитячі візочки, манежі, ходунки, столики для годування тощо. Працює благодійна їдальня для підопічних Карітасу. Також є послуги Домашньої опіки для ВПО.

Контактна інформація: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949

Карітас в Івано-Франківську надає допомогу гігієнічними наборами, дитячим харчуванням, підгузками (дорослими та дитячими), одягом, побутовими речами, постільною білизною, за потреби надається медична допомога.

Також у місті працює благодійна їдальня як для переселенців, так і для місцевих, що опинилися в складних життєвих обставинах. Надається психологічна, юридична допомога, прийом здійснюють кейс-менеджери. Також здійснюється видача грошових грантів для оренди житла ВПО.

Контактна інформація: +38 096 309 85 98; +38 066 557 02 93

У Чернівцях Карітас надає продуктові та гігієнічні набори, здійснює оплату медичних рецептів та купівлю побутової техніки за адресою вул. Коломийська, 1 м.

Звертайтеся за телефоном +380 95 021 34 03.

У місті Нововолинськ Карітас надає допомогу з тимчасового проживання, гуманітарну допомогу (гігієнічні набори, постіль, одяг). Благодійна їдальня готує гарячі обіди (працює в посиленому режимі).

Контактна інформація:+380 067 886 85 38.

Карітас Старокостянтинів допомагає ВПО, які проживають на території північного регіону Хмельницької області та надає гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та гігієни для немовлят, а також людей з особливими потребами.

Контактна інформація +38 099 001 21 25

Карітас у Житомирі в приміщенні греко-католицької церкви на вулиці Шевченка, 111 обладнав тимчасове укриття, також надаються продукти та гуманітарна допомога, психологічний та юридичний супровід для ВПО.

Номер телефону: +38 096 333 90 37, +38 093 728 24 02

У Хмельницькому Карітас надає послуги прийому (надання приміщення для тимчасового перебування, забезпечення засобами гігієни, перенаправлення до місць ночівлі).

Також працює Служба перевезення, зокрема людей з інвалідністю. Є також центр харчування.

Звертайтеся за інформацією +38 067 557 21 28.

В Одесі організація надає для евакуйованих осіб екстрену грошову допомогу, послуги кейс-менеджменту, гуманітарні набори (харчові продукти, підгузки, дитяче харчування тощо), працює центр для дітей і батьків, консультації психолога, консультації з протидії торгівлі людьми.

Контактна інформація: +380 48 704-00-45

Карітас у Полтаві надає екстрену грошову та гуманітарну допомогу (продуктові та гігієнічні набори, медикаменти, дитяче харчування) ВПО, гранти для сімей ВПО з соціально уразливих груп для оренди житла. Консультування з юридичних питань, надає психологічну допомогу дорослим і дітям ВПО, забезпечує роботу Простору, дружнього до дітей, облаштовує місця тимчасового проживання ВПО на території Полтавської області необхідною технікою і речами.

Також працюють мобільні групи з надання фінансової підтримки на території громад Полтавської області.

Дзвоніть за телефонами+38 050 888 70 27; +38 050 888 70 29; +38 050 187 77 80

Карітас Запоріжжя надає гуманітарну допомогу у вигляді одягу, гігієнічних, санітарних та дитячих наборів, також пропонує юридичну та психологічну підтримку ВПО.

Карітас організовує роботу дитячого центру та забезпечує місця компактного проживання ВПО необхідними речами (техніка, постільна білизна, вода, харчові продукти).

Контактна інформація: +380 50 322 46 00.

Карітас Донецьк у Дніпрі надає тимчасовий прихисток (максимум дві доби) – спальні місця, душові, кухня, безпечний простір для дітей. Бронювання місць за телефоном +380 66 340 02 10.

Також надається гуманітарна допомога ВПО у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, дитяче харчування та підгузки. Пропонується психологічна та юридична підтримка.

Контактна інформація: +380 98 665 73 88, +380 95 459 55 20

Карітас Кам’янське надає допомогу продуктовими та гігієнічними наборами, речами побуту. Також надається дитяче харчування та підгузки. Двічі на тиждень працює польова кухня, яка забезпечує обідами не лише переселенців, а й місцевих мешканців у складних життєвих обставинах.

Контактна інформація: +38 068 175 78 08, +38 050 081 00 69

Карітас Краматорськ працює у сферах – гуманітарна допомога в Червоноградському районі Львівської області людям з категорій вразливості (контактний телефон +38 068 239 84 71). Фінансова допомога (Донецька область, підконтрольна територія) людям з критеріями вразливості: ВПО, багатодітні, самотні батьки, люди з інвалідністю тощо (+38 050 399 10 66), загальна гаряча лінія фонду (+38 066 993 28 00, +38 093 725 6904).

Карітас Харків надає гуманітарну допомогу для мешканців Харкова та околиць у вигляді продуктів, засобів гігієни та медикаментів, дитячого харчування та гігієни. Працює юридичний та психологічний супровід, в рамках проєкту Домашня опіка надається підтримка самотніх людей похилого віку, в рамках проєкту Простір, дружній до дітей працюють безпечні табори для дітей віком до 17 років.

Контактна інформація: +38 050 104 03 99

Карітас Маріуполь надає допомогу у вигляді гігієнічних наборів, дитячого харчування та засобів догляду за дітьми до року. Фонд працює у Черкасах. Також можна отримати безоплатну психологічну та юридичну допомогу. Працює соціальний гардероб, дитячий центр, Домашня опіка.

Контактна інформація: +38 095 488 81 94; +38 098 971 17 03.

Карітас Кривий Ріг надає допомогу ВПО вразливих категорій з окупованих територій, що виїхали після 24 лютого. В допомогу входить гігієнічний (підгузки, дитяче харчування, засоби гігієни для літніх людей) та продуктовий набори.

Контактна інформація: +38 098 892 03 69

Карітас Ужгород надає гуманітарну допомогу у вигляді одягу, гігієнічних, продуктових, санітарних та дитячих наборів. Крім того, пропонує психологічну підтримку ВПО та організовує роботу з дітьми. Організація забезпечує місця проживання ВПО необхідними речами (техніка, постільна білизна, вода, продукти тощо).

Контактна інформація: +38 093 662 62 00

Карітас Миколаїв надає допомогу ВПО, людям, які постраждали від війни, та вразливим категоріям населення. Їм надаються продукти, дитяче харчуванням та гігієнічні набори.

Контактна інформація: +38 096 051 0439

Карітас Суми надає гуманітарну допомогу зареєстрованим ВПО та особам, що постраждали від бойових дій (проживають в громадах, що входять до переліку тих, де тривають бойові дії). Також працює табір денного перебування для дітей від 7 до 14 років, гуртки дозвілля та арттерапія для дітей та дорослих.

Контактна інформація: +38 050 014 61 89

Карітас Дрогобич займається виданням гуманітарної допомоги, безплатним наданням місця проживання для ВПО, також надають гуманітарну допомогу та харчування для ВПО. Ще безплатна медична допомога та ліки у медичному центрі при Карітасі.

Контактна інформація: +38 067 454 48 85

Карітас Стрий надає ВПО гуманітарну допомогу (продуктові, гігієнічні набори, одяг, взуття, воду), консультації кейс-менеджера, психолога та спеціаліста з адвокатури. Здійснюється видання грошових грантів на оренду житла та талонів на харчування для ВПО.

Контактний номер телефону: +38 093 545 2847

Карітас Сокаль – працює два притулки (м. Сокаль та смт Жвирка), які надають прихисток для ВПО як тимчасовий, так і тривалий (до трьох місяців). Також здійснюється видання продуктових, гігієнічних індивідуальних та сімейних наборів, одягу, теплих речей, посуду, медикаментів та засобів реабілітації (милиць, візочків, ходунків). Надається юридична та інформаційна консультації.

Контактна інформація: +38 050 337 60 23, +38 063 833 54 29

Карітас Радехів надає продуктові та гігієнічні набори, спеціалізовані набори для немовлят та людей з обмеженими можливостями, а також психологічну та правову допомогу.

Контактна інформація: +38 099 073 90 15

Карітас Золочів приймає та передає гуманітарну допомогу, а також продукти, засоби гігієни, одяг для ВПО.

Контактна інформація: +38 096 258 48 81; +38 098 205 22 10

Карітас Броди надає прихисток для тимчасового проживання, продуктові та гігієнічні набори, набори для дітей та людей з особливими потребами. Також надає психологічну й правову допомогу. Забезпечує ВПО ліжками, матрацами та постільною білизною.

Контактна інформація +380 68 137 68 57

Фото: Карітас

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