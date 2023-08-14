Допомога від Червоного Хреста для ВПО: чи можна ще отримати
22 квітня 2022 року у Києві Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міністерство соціальної політики України підписали меморандум про взаєморозуміння.
Метою цієї угоди є надання фінансової підтримки незахищеним особам, що постраждали від війни в Україні.
Факти ICTV дізнавалися, чи виплачує Червоний Хрест грошову допомогу українцям та як отримати підтримку від організації.
2 500 грн від Червоного Хреста – чи дійсна допомога
Факти ICTV зв’язалися із працівниками Червоного Хреста. Як пояснили в міжнародній організації, комітет раніше виділяв допомогу для українських ВПО. Суми були відповідно по 2 200 гривень щомісячно протягом трьох місяців (або одноразовий платіж).
Однак зараз ця програма дійсно є припинена, адже на неї зареєструвалося 10 млн людей. Благодійні фонди ще досі не виплатили всі кошти по заявках.
Однак є ще одна програма Червоного Хреста, яка здійснює виплати. Вона стосується тих людей, які на безоплатних умовах розміщали ВПО у себе. Програма Прихисток є чинною, й передбачає компенсацію власнику житла комунальних послуг. Мова йде про компенсацію у комунальних послуг у розмірі 900 грн на одну людину щомісяця в зимовий період (з жовтня по березень). І 450 грн на одну людину щомісяця в літній період.
Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день. Програма стартувала у квітні 2022 року та покриває всі регіони, окрім Луганської області та АР Крим.
Відповідно до постанови КМУ від 19 березня 2022 р. № 333 Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, компенсація надається фізичним особам – громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, орендарями житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх домівках ВПО.
– Особи, які виявили бажання розмістити у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, вносять відомості щодо таких приміщень, доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до вебресурсу Прихисток або подають таку інформацію до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації, – зазначають в Червоному Хресті.
На підставі поданих відомостей виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації формують перелік житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній адміністративно-територіальній громаді.
На сайті організації повідомляється, що якщо ви не отримали грошову компенсацію в рамках програми Прихисток, то причини можуть бути наступні:
- уточнення особистих даних осіб, які розмістили ВПО, якщо такі дані з помилками, через які неможливо провести виплати (невірні банківські рахунки, невірні прізвище та ім’я, вигадані ІПН тощо);
- коригування нарахованих сум компенсації відповідно до тарифу і кількість людино-днів;
- вилучення осіб з реєстрів, у зв’язку з відмовою зазначених осіб від отримання допомоги або помилковим внесенням осіб до реєстру виплат;
- надання різних від наданих обласним військовим адміністраціям особисті дані під час SMS-верифікації;
- заборгованості на банківських рахунках.
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