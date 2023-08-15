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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Захищено: Посередники плачуть: новий сервіс WORKIUM перевернув світ працевлаштування українців за кордоном

Робота, навчання, комп
Фото: Unsplash

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працевлаштування, Робота, Робота за кордоном
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Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
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Захищено: Посередники плачуть: новий сервіс WORKIUM перевернув світ працевлаштування українців за кордоном
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