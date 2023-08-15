Вручення повістки на вулиці 2023: що робити та як діяти, якщо силою відвезли в ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Нещодавно їх дію було продовжено до 15 листопада 2023 року.

Тож мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок та не мають відстрочки.

Українські чоловіки, яких хочуть мобілізувати, мають спершу отримати повістку. Проте законодавством не визначено чіткого порядку, як саме потрібно вручати повістки. Фактично її можуть вручити особисто в руки будь-де: на вулиці, блокпосту, робочому місці чи за місцем проживання.

Що робити, якщо вручили повістку на вулиці, та як себе поводити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вручення повістки на вулиці: що робити

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, якщо вас зупинили на вулиці, не варто сперечатися, вступати у бійку, заподіювати шкоду чи тікати.

– Сперечатись з особами, які мають зброю, точно не варто. Це може закінчитися дуже неприємно для всіх: як для осіб, що підійшли до вас, так і для вас. Крім того, за нанесення тілесних ушкоджень вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності, – зазначає юрист.

Якщо на вулиці вас зупинили військові та вимагають показати документи, то робити самостійно вони цього не мають права! Кравець наголошує, що показувати свої документи ви повинні лише в присутності поліцейських. Тобто, якщо військовий хоче побачити ваші документи, то поруч з ним мають бути представники Національної поліції.

Кравець зазначає, якщо повістка була вручена без особливих порушень і її не дозаповнювали при вас, то ви маєте отримати її та виконати зазначені в документі вимоги – зʼявитися до ТЦК та СП в зазначений час.

– Проте на практиці часто трапляються випадки, коли військові чи представники військкоматів заповнюють повістку прямо під час вручення. Тобто вони подивилися на документи особи, внесли її дані в повістку і вручають документ. Але це незаконно. Таку повістку можна не отримувати! Про це потрібно відразу сповістити поліцію, а якщо є необхідність – викликати на місце слідчо-оперативну групу, – радить експерт.

Також, за словами юриста, комісари не можуть силою затягувати людину до територіального центру комплектування. Адже трапляються випадки, коли чоловіка силоміць затягують в машину та відвозять до ТЦК.

У такому випадку Кравець радить: