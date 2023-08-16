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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Буде великий оборонний рубіж, де є висоти з артилерією: Мусієнко про важливість звільнення Урожайного

Буде великий оборонний рубіж, де є висоти з артилерією: Мусієнко про важливість звільнення Урожайного
Фото: Генштаб ЗСУ

Після звільнення Урожайного для українських захисників відкриваються нові шляхи для просування у рамках контрнаступу. Це дасть можливість прорвати великий оборонний рубіж російських військ, щоб врешті вигнати з тимчасово окупованих територій України.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі національного інформаційного телемарафону, коментуючи звільнення населеного пункту Урожайне.

– Важливість Урожайного в тому, що ворог утримує його для того, щоб не давати нашим силам закріпитися у Старомайорському, звідти обстрілювали. Поки наші сили розв’язують завдання із закріплення на певних рубежах, наступальні дії далі не продовжуються, тому що треба закріпитися з певних позицій і далі вже рухатися.

Треба було на лівому березі річки Мокрі Яли знищити цей подразник, російських окупантів, щоб зосередитися на завданнях для закріплення. Це важливо, – стверджує аналітик.

Буде великий оборонний рубіж, де є висоти з артилерією: Мусієнко про важливість звільнення Урожайного

На думку Мусієнка, необхідно вирівнювати лінію фронту для подальшого просування, інакше російські солдати зможуть оточити українських воїнів та атакувати надалі.

– Далі у них залишається на цьому напрямку великий оборонний рубіж – це Старомлинівка, там де є висоти з артилерією. Перед цим є населений пункт Завітне Бажання – це забезпечений плацдарм для просування далі. Ще питання в тому, що потрібно вирівнювати лінію фронту дещо західніше в районі Приютного, тому що там теж тривають бої, є російські війська.

Наші сили все глибше вклинюються в тил ворога – убезпечити від ризиків атак з флангів, тому що створюється вузький коридор. З одного боку, треба розширювати цей плацдарм, а з іншого – вберегти наші позиції, щоб група військ була занята просуванням. Це дуже правильна тактика, – вважає військовий експерт.

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Війна в Україні, Війна на Донбасі, контрнаступ, Україна-Росія, українські військові
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