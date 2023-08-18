Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття
Чоловік, який 15 серпня у Львові побив трансгендерну військовослужбовицю Збройних сил України Хелен Марк, перепросив у неї за свої дії.
Відповідне відео опубліковано в TikTok.
Чоловік розповів, що він є онуком розвідника СС Галичина та дотримується правих поглядів.
– Мені було неприємно те, що тут відбувалося. На мою думку – це не є природно. Але я прошу вибачення за свою поведінку і надалі буду більш толерантним до трансгендерних жінок та чоловіків, – сказав чоловік.
Він також повторив за Хелен, що трансгендерні жінки є жінками, а ще зізнався, що поводився б інакше, якби побачив її військовий квиток.
– Я просто не бачив твого військового квитка. Якби я його побачив, я б цього не сказав, — намагався виправдати свої образи чоловік.
А ще заявив, що керувався гомофобними поглядами, які все ж “мають право на існування”.
@blacknewsua
Чоловік, який побив жінку трансгендера у Львові вирішив вибачитись, після того як вона написала на нього до поліціі #чорнийлист #львів #лгбт
Наприкінці розмови Хелен та нападник домовились, що конфлікт вичерпано.
Раніше на своїй сторінці в Instagram Хелен Марк опублікувала відео нападу на неї.
Фото: скриншот
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