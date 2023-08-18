Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття

Хелен Марк

Чоловік, який 15 серпня у Львові побив трансгендерну військовослужбовицю Збройних сил України Хелен Марк, перепросив у неї за свої дії.

Відповідне відео опубліковано в TikTok.

Чоловік розповів, що він є онуком розвідника СС Галичина та дотримується правих поглядів.

– Мені було неприємно те, що тут відбувалося. На мою думку – це не є природно. Але я прошу вибачення за свою поведінку і надалі буду більш толерантним до трансгендерних жінок та чоловіків, – сказав чоловік.

Він також повторив за Хелен, що трансгендерні жінки є жінками, а ще зізнався, що поводився б інакше, якби побачив її військовий квиток.

– Я просто не бачив твого військового квитка. Якби я його побачив, я б цього не сказав, — намагався виправдати свої образи чоловік.

А ще заявив, що керувався гомофобними поглядами, які все ж “мають право на існування”.

@blacknewsua

Чоловік, який побив жінку трансгендера у Львові вирішив вибачитись, після того як вона написала на нього до поліціі #чорнийлист #львів #лгбт

♬ Lazy Sunday – Official Sound Studio

Наприкінці розмови Хелен та нападник домовились, що конфлікт вичерпано.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Хелен Марк опублікувала відео нападу на неї.

Читайте також
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Хелен марк

Фото: скриншот

Львів, Трансгендер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Хелен марк
19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя
пожежа у Львові
Ракетна атака на Україну: попередньо загинуло 5 людей
удар по Івано-Франківщині
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття
Влучання у дитсадок, підприємства та будинки: наслідки чергової ракетної атаки на Україну
Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Історія боротьби за свободу та кохання: прем’єра фільму Довбуш
Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття
Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь