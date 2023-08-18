Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
У вихідні, 19 та 20 серпня, та на початку наступного тижня в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Деяке зниження температури почнеться приблизно з вівторка, 22 серпня.
У найближчі дні синоптики прогнозують вночі +16 +22, а вдень +28 +33. На Півдні та Сході країни – місцями до +36.
Лише в Карпатському регіоні, а 20 серпня також у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Також у вихідні спостерігатиметься надзвичайна пожежна небезпека – 19 серпня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та в Криму, а 20 серпня й у Чернігівській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
У вівторок, 22 серпня, мінлива хмарність, без опадів. На Заході, Півночі та в центральній частині країни переважно +27 +29, проте у південних та східних регіонах буде все ще спекотно – місцями до +33.
Така ж погода очікується і в середу, 23 серпня.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко