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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату

Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Фото: Getty Images

У вихідні, 19 та 20 серпня, та на початку наступного тижня в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Деяке зниження температури почнеться приблизно з вівторка, 22 серпня.

У найближчі дні синоптики прогнозують вночі +16 +22, а вдень +28 +33. На Півдні та Сході країни – місцями до +36.

Лише в Карпатському регіоні, а 20 серпня також у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Також у вихідні спостерігатиметься надзвичайна пожежна небезпека – 19 серпня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та в Криму, а 20 серпня й у Чернігівській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

У вівторок, 22 серпня, мінлива хмарність, без опадів. На Заході, Півночі та в центральній частині країни переважно +27 +29, проте у південних та східних регіонах буде все ще спекотно – місцями до +33.

Така ж погода очікується і в середу, 23 серпня.

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Джерело: Укргідрометцентр
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