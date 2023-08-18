В Україні цієї ночі не працюватимуть термінали й банкомати Приватбанку: час і причина

У ніч на суботу, 19 серпня, Приватбанк тимчасово призупинить операції з картками, роботу банкоматів і терміналів самообслуговування.

Як поінформували у пресслужбі фінустанови, в цей час плануються планові регламентні роботи сервісів і систем.

– У ніч на 19 серпня Приватбанк проводить регламентні роботи: операції з картками будуть на паузі до ранку, – зазначається в повідомленні.

У період з 00:30 до 07:30 суботи, 19 серпня, можуть також тимчасово не працювати:

сервіс інтернет-банкінгу Приват24;

банкомати;

термінали самообслуговування;

POS-термінали.

У банку пояснюють, що регламентні роботи потрібні для покращення якості та безпеки платежів клієнтів. Зазвичай їх проводять уночі, щоб завдавати менше незручностей.

Клієнтам, які планують важливі покупки та перекази о пізній порі, радять врахувати інтервал проведення регламентних робіт.

Як уточнили в пресслужбі, клієнти Приватбанку в середньому здійснюють понад 1 млн платежів на годину (майже 50 тис. щохвилини).

У червні Приватбанк, який із кінця травня призупинив приймати готівкові долари та євро у терміналах, відновив цей процес.

Джерело: Приватбанк

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