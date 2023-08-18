В Україні цієї ночі не працюватимуть термінали й банкомати Приватбанку: час і причина
У ніч на суботу, 19 серпня, Приватбанк тимчасово призупинить операції з картками, роботу банкоматів і терміналів самообслуговування.
Як поінформували у пресслужбі фінустанови, в цей час плануються планові регламентні роботи сервісів і систем.
– У ніч на 19 серпня Приватбанк проводить регламентні роботи: операції з картками будуть на паузі до ранку, – зазначається в повідомленні.
У період з 00:30 до 07:30 суботи, 19 серпня, можуть також тимчасово не працювати:
- сервіс інтернет-банкінгу Приват24;
- банкомати;
- термінали самообслуговування;
- POS-термінали.
У банку пояснюють, що регламентні роботи потрібні для покращення якості та безпеки платежів клієнтів. Зазвичай їх проводять уночі, щоб завдавати менше незручностей.
Клієнтам, які планують важливі покупки та перекази о пізній порі, радять врахувати інтервал проведення регламентних робіт.
Як уточнили в пресслужбі, клієнти Приватбанку в середньому здійснюють понад 1 млн платежів на годину (майже 50 тис. щохвилини).
У червні Приватбанк, який із кінця травня призупинив приймати готівкові долари та євро у терміналах, відновив цей процес.
Джерело: Приватбанк
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко