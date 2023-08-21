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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової

напад на Євгена Сокура
Фото: Нацполіція

Солом’янський суд обрав запобіжний захід двом чоловікам за напад на заступника голови податкової Євгена Сокура – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

17 серпня оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУ Нацполіції Києва затримали двох чоловіків, які хотіли напасти на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Силовики запобігли нападу саме тоді, коли підозрювані з битами вже прямували до чиновника, який виходив з під’їзду свого будинку.

Поліціянти затримали спільників о 8 ранку, фактично врятувавши посадовцю життя.

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Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової

Окрім бити нападники мали фото потенційної жертви та його автомобіля, що свідчить про замовний характер злочину.

Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової
Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової
Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової
Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової
Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової
Під вартою без застави: суд заарештував двох нападників на заступника голови податкової

Зловмисниками виявилися раніше судимі 27- та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Нападникам загрожує 10 років за ґратами.

Джерело: Нацполіція
Київ, Напад, Нацполіція
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