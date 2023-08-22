Отримання статусу УБД: Стефанчук анонсував розгляд важливих для ветеранів законів

З початку повномасштабного вторгнення РФ парламент ухвалив багато законів, спрямованих на підтримку ветеранів, і готується до розгляду ще низки, зокрема щодо спрощення отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі Україна. Ветерани. Майбутнє.

– До прикладу, у травні 2023 року ми ухвалили закон щодо удосконалення оформлення документів та лікування військових під час воєнного стану, а у червні Рада ухвалила зміни, що унормовують тривалість відпусток військовослужбовців під час дії воєнного стану та виплату додаткової винагороди, – нагадав спікер.

Також, за його словами, найближчим часом Рада планує розглянути законопроєкт, яким передбачено надання оплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів людям, які розпочинають працювати після звільнення з військової служби.

– І буквально вчора зареєстровано два великих законопроєкти, які ми розглянемо на найближчому засіданні парламенту, які спрямовані на спрощення отримання статусу УБД, запровадження Єдиного державного реєстру військовослужбовців та окремого статусу захисника й захисниці України, – повідомив Стефанчук.

Він наголосив, що ухвалення цих документів дозволить диференціювати підтримку ветеранів.

Фото: Руслан Стефанчук

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