У Миколаївській області сили ППО знищили два розвідувальні дрони окупантів

У Миколаївській області українські захисники неба знищили два російські розвідувальні безпілотники, завдяки яким московські війська намагалися дізнатися більше інформації про важливі об’єкти.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування Південь. За уточненими даними, йдеться про дрони Supercam та Мерлін-ВР.

– 22 серпня 2023 року на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено два російські розвідувальні БпЛА Supercam та Мерлін-ВР. Разом до перемоги, – йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Водночас українська авіація протягом доби завдала дев’ятьох ударів по районах зосередження особового складу російських військ, ще два – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів та одній важкій вогнеметній системі ТОС-1А, якою користувалися російські війська.

Джерело: ПК Південь

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