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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Раді ініціювали спрощення зміни цільового призначення землі для відновлення промисловості та енергетики

У Раді ініціювали спрощення зміни цільового призначення землі для відновлення промисловості та енергетики
Фото: Pexels

Народний депутат Дмитро Кисилевський ініціював законопроєкт №9627 про спрощення процедури зміни цільового призначення землі.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook. Співавторами законопроєкту стали 14 народних депутатів з різних фракцій і груп.

Передбачена законопроєктом процедура зменшує час, який витрачатиметься на зміну цільового призначення землі, з нинішніх 1-3 років до близько 1,5 місяця.

Підставою стане висновок уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення на земельній ділянці запланованого об’єкта – без обовʼязкової вимоги щодо розроблення містобудівної та документації із землеустрою.

Спрощена процедура діятиме для обʼєктів промисловості та енергетики на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення. Вона стосуватиметься земель за межами населених пунктів, щодо яких немає містобудівної документації.

Документ, який буде підставою для зміни цільового призначення землі, одночасно даватиме можливість здійснювати проєктування об’єкта будівництва.

– В умовах війни та у період відновлення економіки після перемоги в України не буде такої розкоші: роками годувати корупціонерів для здійснення простого завдання, яке можна вирішити за місяці. Люди, які хочуть створити робочі місця для своєї держави, мають бути в пріоритеті, – зазначив Дмитро Кисилевський.

З червня 2022 року спрощена процедура зміни цільового призначення землі вже діє для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Законопроєктом пропонується розширити її дію на обʼєкти промисловості та енергетики.

Народний депутат Дмитро Кисилевський зауважив, що його ініціатива є одним з елементів Плану розвитку перероблювальної промисловості в Україні.

У цьому ж пакеті рішень є його ініціативи щодо страхування воєнних ризиків, компенсації промислових інвестицій через податки, розвитку індустріальних парків, локалізації в публічних закупівлях та інше.

Верховна Рада, Воєнний стан, Документи, Енергетика, Земля, промисловість
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