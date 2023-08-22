Волонтерська платформа Журавлі: як стати волонтером та хто зможе отримати допомогу

В Україні працює зручна платформа Juravli, яка обʼєднує волонтерів та людей, які потребують допомоги.

Будь-хто з українців може залишити заявку чи подати запит на допомогу для іншої людини. Підтримка від сервісу Журавлі надається у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, дитячих речей, ліків, товарів для тварин тощо.

Як отримати допомогу від сервісу Журавлі та як стати волонтером й допомогти тим, хто цього дійсно потребує, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що це за сервіс Журавлі

Juravli – це зручний сервіс для допомоги людям та волонтерам. Тут волонтером може стати кожен, так само кожен може залишити заявку на допомогу.

Усі заявки, які залишили українці на платформі, відображаються на онлайн-карті, тому волонтер може самостійно обрати людину, яка знаходиться до нього найближче, та допомогти індивідуально.

– Juravli – це всі ми, люди, які готові допомагати або допомагають людям щодня, які доставляють людям додому їжу, ліки, дитячі речі, ветеринарію тощо. Ми дбаємо насамперед про волонтерів, а вони подбають про тих людей, яким потрібна допомога, – зазначають засновники проєкту.

Кому надається допомога

Будь-хто з українців може залишити заявку на допомогу на платформі Журавлі. Крім того, на сайті також можна залишити заявку на допомогу іншій людині, наприклад родичам чи друзям, які мають поганий звʼязок.

Кожна заявка на допомогу включає усі необхідні дані для волонтера та у зручному форматі відобразиться на сайті – у вигляді картки або точки на карті.

Як отримати допомогу

Для цього потрібно виконати кілька простих дій:

Перейдіть на сайт Журавлі.

На головній сторінці натисніть Мені потрібна допомога.

Вкажіть, яка саме допомога вам потрібна: одяг, ліки, їжа, товари для тварин чи засоби гігієни тощо.

Тепер позначте, хто потребує допомоги (яка кількість дорослих та дітей).

Опишіть, чому вам потрібна допомога, та вкажіть яких саме ліків, одягу та їжі ви потребуєте.

Вкажіть свою адресу.

Після заповнення заявки на екрані зʼявиться посилання на Telegram-бот, куди вам потрібно перейти, аби завершити процес реєстрації. Після реєстрації ви зможете отримувати повідомлення про зміну статусу вашої заявки та дізнатися, чи прийняв хтось з волонтерів вашу заявку.

Зверніть увагу, що інформація, яку ви вказали на платформі Журавлі є цілком конфіденційна. Лише волонтер, який надаватиме вам допомогу, зможе її побачити.

Волонтер, який вирішить вам допомогти – зв’яжеться з вами після подання відповідного запиту.

Як стати волонтером на платформі Журавлі

Якщо ви бажаєте стати волонтером та допомогти людям, які цього потребують:

перейдіть на сайт Журавлі та вгорі натисніть Хочу допомогти;

далі потрібно зареєструватись: вкажіть свій номер телефону та придумайте пароль;

після реєстрації ви зможете бачити усі заявки, які люди залишали для отримання допомоги;

оберіть одну чи кілька заявок та натисніть Взяти в роботу всю заявку;

після цього ви зможете побачити ПІБ і номер телефону заявника та особисто передати усі необхідні речі.

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