Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Поділ ветеранів за категоріями: що передбачає новий законопроєкт

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді 21 серпня зареєстрували законопроєкт №9637, автори якого пропонують поділити всіх УБД на категорії в залежності від тривалості участі в бойових діях, наказів про залучення до виконання бойових завдань, отриманої інвалідності та нагород, а також визначити окремий статус захисника та захисниці для осіб, які зараз воюють на фронті.

У пояснювальній записці до документу необхідність такого поділу обумовлюють тим, що на станом на сьогодні статус учасника бойових дій передбачає однаковий набір пільг для всіх ветеранів, незалежно від того, в яких умовах і з яким ризиком для життя і здоровʼя вони проходили службу, а також від потреб та персональних обставин кожного окремого ветерана та його родини.

– Крім того, значна кількість пільг, передбачених сьогодні в законодавстві, є фінансово незабезпечена і фактично не може бути реалізована на практиці, або ж застарілою і не відповідає сучасним умовам життя, – вважають автори законодавчої ініціативи.

Тому пропонують призначати пакети соцпідтримки в залежності від відповідної категорії, а також від персональних життєвих обставин та потреб ветерана.

Окрім того, для спрощення процедури набуття статусу УБД мають запровадити Єдиний державний реєстр військовослужбовців та передбачити можливість генерування електронного посвідчення військовослужбовця/учасника бойових дій/захисника чи захисниці України у мобільному застосунку Дія.

Читайте також
Отримання статусу УБД: Стефанчук анонсував розгляд важливих для ветеранів законів
Руслан Стефанчук

Водночас у правозахисному центрі військових Принцип розкритикували пропозиції та радять відправити законопроєкт на доопрацювання для проведення ретельних консультацій за участі військовослужбовців та ветеранів, а також експертів у сфері ветеранських справ щодо визначення статусу та наповнення підтримки.

Зокрема, там вважають, що запровадження категорій “вносить штучний розподіл серед військовослужбовців та ветеранів за необ’єктивними показниками”.

Під їхньою заявою підписалися ще шість громадських організацій.

Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, ветерани, Законопроект, ЗСУ, Руслан Стефанчук, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічна атака Шахедами: ППО знищила 11 з 20 ударних безпілотників
БПЛА Shahed
ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області – Генштаб
воїни ЗСУ
За добу ЗСУ спалили понад 70 одиниць техніки РФ та знищили 480 окупантів
Знищена техніка Росії
Вночі РФ атакувала Одещину: є влучання, пошкоджено зерносховища
Поділ ветеранів за категоріями: що передбачає новий законопроєкт
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 23.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Вчився крутити педалі з нуля: 70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
Встигає нищити ворожу техніку та здобувати освіту: історія наймолодшого бійця аеророзвідки
Поділ ветеранів за категоріями: що передбачає новий законопроєкт
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Поділ ветеранів за категоріями: що передбачає новий законопроєкт
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей, народжених під вибухи
Поділ ветеранів за категоріями: що передбачає новий законопроєкт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь