Поділ ветеранів за категоріями: що передбачає новий законопроєкт

У Верховній Раді 21 серпня зареєстрували законопроєкт №9637, автори якого пропонують поділити всіх УБД на категорії в залежності від тривалості участі в бойових діях, наказів про залучення до виконання бойових завдань, отриманої інвалідності та нагород, а також визначити окремий статус захисника та захисниці для осіб, які зараз воюють на фронті.

У пояснювальній записці до документу необхідність такого поділу обумовлюють тим, що на станом на сьогодні статус учасника бойових дій передбачає однаковий набір пільг для всіх ветеранів, незалежно від того, в яких умовах і з яким ризиком для життя і здоровʼя вони проходили службу, а також від потреб та персональних обставин кожного окремого ветерана та його родини.

– Крім того, значна кількість пільг, передбачених сьогодні в законодавстві, є фінансово незабезпечена і фактично не може бути реалізована на практиці, або ж застарілою і не відповідає сучасним умовам життя, – вважають автори законодавчої ініціативи.

Тому пропонують призначати пакети соцпідтримки в залежності від відповідної категорії, а також від персональних життєвих обставин та потреб ветерана.

Окрім того, для спрощення процедури набуття статусу УБД мають запровадити Єдиний державний реєстр військовослужбовців та передбачити можливість генерування електронного посвідчення військовослужбовця/учасника бойових дій/захисника чи захисниці України у мобільному застосунку Дія.

Водночас у правозахисному центрі військових Принцип розкритикували пропозиції та радять відправити законопроєкт на доопрацювання для проведення ретельних консультацій за участі військовослужбовців та ветеранів, а також експертів у сфері ветеранських справ щодо визначення статусу та наповнення підтримки.

Зокрема, там вважають, що запровадження категорій “вносить штучний розподіл серед військовослужбовців та ветеранів за необ’єктивними показниками”.

Під їхньою заявою підписалися ще шість громадських організацій.

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