Виплати за полонених та відпустки: Рада хоче посилити соцзахист військових і поліцейських

Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт, який передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та представників служби цивільного захисту.

Нардепи проголосували за документ №9638 у першому читанні. За словами представника Голосу Ярослава Железняка, рішення підтримали 335 народних обранців.

Законопроєктом пропонується:

1. Зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон або зникли безвісти. Передбачена можливість виплати їхнім сім’ям: дружині, чоловікові, дітям, батькам.

Під цю норму не підпадатимуть ті, хто добровільно здався в полон, самовільно залишив місце служби.

2. Уточнити порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток.

3. Унормувати порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі чи смерті військовослужбовців та поліцейських. Кошти в такому разі отримають члени їх сімей.

4. Удосконалити порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби. Розмір виплати (50% чи 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби) залежатиме від причин звільнення.

5. Зберігати виплати поліцейським, захопленим у полон, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклим безвісти. Сім’ям таких правоохоронців планують щомісячно виплачувати грошове забезпечення. Норма не поширюється на сім’ї поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

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