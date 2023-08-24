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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Виплати за полонених та відпустки: Рада хоче посилити соцзахист військових і поліцейських

шеврон ЗСУ
Фото: УНІАН

Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт, який передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та представників служби цивільного захисту.

Нардепи проголосували за документ №9638 у першому читанні. За словами представника Голосу Ярослава Железняка, рішення підтримали 335 народних обранців.

Законопроєктом пропонується:

1. Зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон або зникли безвісти. Передбачена можливість виплати їхнім сім’ям: дружині, чоловікові, дітям, батькам.

Під цю норму не підпадатимуть ті, хто добровільно здався в полон, самовільно залишив місце служби.

2. Уточнити порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток.

3. Унормувати порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі чи смерті військовослужбовців та поліцейських. Кошти в такому разі отримають члени їх сімей.

4. Удосконалити порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби. Розмір виплати (50% чи 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби) залежатиме від причин звільнення.

5. Зберігати виплати поліцейським, захопленим у полон, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклим безвісти. Сім’ям таких правоохоронців планують щомісячно виплачувати грошове забезпечення. Норма не поширюється на сім’ї поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Днями Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Тепер потрібно буде надавати лише одну довідку – про безпосередню участь у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення під час війни.

За даними українського Міноборони, за понад 9 років війни в Україні вже є близько 1 млн учасників бойових дій.

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Війна в Україні, військовослужбовці, Верховна Рада, Законопроект, поліцейські
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