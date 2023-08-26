Українські сили все більше проривають російську оборону на південній лінії фронту

Українські війська прорвали російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак, одночасно посилюючи удари по складах боєприпасів в окупованому Росією Криму.

За даними видання CNN з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони України досягли успіхів на двох напрямках – неподалік сіл Новопрокопівка та Очеретувате. Нещодавно українські захисники звільнили Роботине, а на південь від населеного пункту тривають бої.

Українські підрозділи укріплюють позиції, ведуть артилерійський вогонь по виявлених об’єктах противника та ведуть контрбатарейні дії. Довгоочікуваний контрнаступ України триває вже кілька тижнів, а наразі бої зосереджені на Східному та Південному фронтах, зазначають журналісти CNN.

Зараз російські військові блогери малюють похмуру картину ситуації на лінії фронту московських військ у деяких частинах Півдня України.

– Об’єктивно починає відчуватися, що на фронті не вистачає нової крові, – зазначив один з російських блогерів.

Інший російський блогер сказав, що це критичний момент на полі бою. Він додав, що військам РФ потрібно утримувати свої позиції принаймні ще півтора місяця, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська стягують додаткові сили в район Запорізької області з тимчасово окупованої частини Херсонщини через значні втрати серед підрозділів РФ, які вже перебувають там.

Водночас очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, що після тижнів бойових дій у Роботиному майже не залишилося жодної будівлі.

Джерело : CNN

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