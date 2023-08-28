Чи буде Україна оголошувати нову хвилю мобілізації: пояснення Резнікова

Мобілізаційний план в Україні ще не виконано, тому на сьогодні немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з журналістами у відповідь на запитання, чи можуть оголосити нову хвилю мобілізації.

– Той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, ще не виконаний у хорошому сенсі. Це означає, що в нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію щодо збільшення чисельності, – пояснив глава Міноборони.

За його словами, Україна має ресурси з точки зору правового плану. Резніков звернув увагу, що Україна зазнає втрат, але вони значно менші за втрати російських військ.

Міністр зазначив, що є загиблі та поранені, тож потрібно поповнювати втрати. Однак він запевняє, що на сьогодні немає критичної ситуації, тому поки що збільшувати чисельність не потрібно.

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