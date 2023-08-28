Які професії мають попит в Україні у 2023 році

Економіка країни поступово відновлюється, а рівень ділової активності зростає – це позначається і на ринку праці, який активізував пошук працівників.

Як відзначають аналітичні агенції і Державна служба зайнятості, цього року вже можна назвати основні тренди та найбільш затребувані вакансії.

Продавці

Представники малого та середнього бізнесу зауважують, що на цей час вони потребують продавців. До 15% усіх заявок, які зараз актуальні на ринку праці, так чи інакше стосуються торгової сфери.

Усе більша купівельна активність стимулює попит на цю професію. Тож попит на продавців, мабуть, збережеться.

Менеджери з продажу

Ще одна вакансія, яка найчастіше виявляється відкритою на ринку праці, це менеджери з продажу.

До того ж не лише в наземних торгових точках, а й в інтернет-гіпермаркетах, включно з гіпермаркетами побутової техніки та цифрових товарів, а також сервісів на кшталт секс-шопу ЕроКазка.

Найбільший попит мають фахівці хоча б із мінімальним досвідом у продажах у конкретній обраній сфері.

Кваліфіковані робітники

Кваліфікованих робітників, які вміють працювати з інструментом на професійному рівні, шукають частіше за продавців.

Як зазначають аналітики ринку праці, наразі кожна п’ята заявка стосується саме таких спеціальностей – сантехніків, слюсарів, будівельників тощо.

Інженери та лікарі

Відзначимо стабільно високий попит на лікарів та інженерів, але цей тренд стосується не лише цього року, а й періоду останніх 10 років.

Проте поки що немає підстав вважати, що попит на лікарів та інженерів буде задоволений у найближчому майбутньому.

Інші спеціальності

Серед інших спеціальностей державні відомства відзначають значний попит на кухарів, швачок, вантажників, бухгалтерів і фармацевтів.

Також потрібні водії – як у контексті служб таксі, так і тих, хто розвозить товари по торгових точках.

У яких містах найпростіше шукати роботу

Якщо вірити статистиці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, то найбільша кількість вакансій розміщена у столиці та Київській області, Львові та Одесі. Водночас спостерігається попит на працівників у Дніпрі.

Зазначається попит на дистанційну роботу. На жаль, у цій сфері також зростає кількість пропозицій, які прямо суперечать закону, є мережевим маркетингом або націлені на те, щоб обдурити людей, які шукають роботу.

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