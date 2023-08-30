Найбільше з української мови: школярі в Україні втрачають знання через війну

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні були повністю зруйновані понад 1 300 шкіл. Внаслідок атак на освітні заклади українські діти зазнають труднощів у здобутті освіти.

Про це йдеться в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

– В Україні не припиняються атаки на школи, через що діти схильні до сильного стресу і позбавлені безпечних місць для отримання знань. У результаті українські діти не лише не можуть досягнути успіхів в освоєнні нових знань, а й насилу зберігають у пам’яті те, чого вони навчилися, коли їхні школи функціонували повноцінно, – наголосила регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Реджина Де Домінічіс.

У фонді нагадують, що учні в Україні вже четвертий рік стикаються з перебоями в освітньому процесі, оскільки повномасштабній війні передувала пандемія коронавірусу.

Все це призвело до втрати знань та зниження результатів навчання українських дітей:

до 57% вчителів повідомляють про погіршення володіння українською мовою учнями;

до 45% – про зниження навичок у математиці;

до 52% – про зниження рівня володіння іноземними мовами.

За даними фонду, лише третина українських школярів (у початковій та середній школі) можуть навчатися повністю очно. Ще одна третина учнів отримують освіту в змішаному режимі (очно та онлайн), а інша третина – повністю в режимі онлайн.

Три чверті дітей дошкільного віку в прифронтових районах не відвідують заклади дошкільної освіти.

При цьому понад половина дітей дошкільного та середнього шкільного віку, які виїхали з батьками за кордон через війну, не охоплені національними системами освіти країн, які приймають біженців. Реджина Де Домінічіс заявила, що йдеться про сім країн, які приймають українців. Проте вона не уточнила, про які саме.

– Серед причин низького рівня охоплення освітою – мовний бар’єр, проблеми з доступом до школи і перевантаженість систем освіти. Діти-біженці, які не відвідують місцеві школи, зазвичай намагаються вчитися онлайн або за українською навчальною програмою, або за допомогою інших платформ дистанційного навчання, – йдеться в доповіді.

В ЮНІСЕФ припускають, що деякі діти-біженці, можливо, зовсім покинули навчання.

У фонді наголошують, що онлайн-навчання може доповнювати очне та стати короткостроковим вирішенням проблеми. Однак воно не здатне повністю замінити відвідування школи. Очні заняття важливі для соціального розвитку школярів та базового навчання дітей молодшого віку.

Школи можуть дати дітям відчуття безпеки, можливість зав’язати дружні стосунки, отримати допомогу від вчителів, доступ до вакцин, харчування та послуг з підтримки психічного здоров’я.

ЮНІСЕФ працює над вирішенням проблеми доступу українських дітей до освіти.

Джерело: ЮНІСЕФ

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